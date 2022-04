Camila Cabello, Aitana, Ed Sheeran, Varry Brava… 46 éxitos con los que empezar bien el fin de semana

“Un rayo de sol uo oh oh…” Después de semanas de lluvias y fríos polares por fin ha salido el sol, y qué mejor que celebrarlo con buena música. A pesar del buen tiempo, Europa FM te trae los exitazos para bailar bajo el sol, bajo la lluvia y bajo un Clima Tropical como el de Dani Fernández. ¿A qué esperas para escuchar los mejores hits para este fin de semana? ¡Nosotros los tenemos ya en bucle!

No hay quien se canse de Bad Habits de Ed Sheeran, ni de Blinding Lights de The Weeknd, por eso una semana más siguen siendo los éxitos globales que más suenan en nuestra radio. Pero no son los únicos temas de estos artistas que piden nuestros oyentes: también encontramos Save Your Tears y La Fama ft Rosalía del canadiense; o Sigue y Forever My Love del británico, ambas junto a J Balvin también.

Si acabas de salir de una ruptura amorosa te traemos la solución para aprender a superarla: Bam Bam de Camila Cabello ft Ed Sheeran es tu tema. Pero si por lo contrario quieres que esa persona especial vuelva desesperadamente, siempre puedes dejarle una Llamada Perdida como nuestros amigos de Morat.

La música made in Spain también está muy presente entre nuestros éxitos. Desde Música Ligera de Ana Mena, pasando por Mon Amour Remix (el tema del verano de Aitana y Zzoilo), Juramento de Sal de Álvaro de Luna o Where Do We Go de los chicos de La Pegatina con el MC Youthstar.

Tras el emotivo showcase Dani Fernandez en Onda, temazos como Clima Tropical o Dile A los Demás no paran de sonar. Raffaella de los chicos de Varry Brava es una de las favoritas de nuestra lista. ¿Conseguirá RaffaEva ft Eva Soriano convertirse en el número 1 de nuestros éxitos?

Esperamos que estos temazos te pongan a bailar durante el fin de semana y las vacaciones de Semana Santa, ya sea descansando, currando, de fiesta o de viaje a Formentera o Berlín, los destinos favoritos de Aitana.

¡Dale al play para disfrutar de todos los éxitos de Europa FM!