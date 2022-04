En Cuerpos Especiales se han propuesto ser el azote de los grandes éxitos. Canciones a las que les dan la vuelta a golpe de chiste, con letras transformadas y esa guasa innata que tiene Eva Soriano, capaz de convertir un canto gregoriano en un éxito viral.

Después de su paso por Tu Cara Me Suena ya no hay quien la frene. Eva Soriano atracó a los Varry Brava a su paso por Elche, donde ha tenido lugar el primer live show de Cuerpos Especiales, y no solo les "obligó" a dar una entrevista... ¡Tuvieron que cantar con ella la nueva versión de Raffaella, RaffaEVA!

Ha sido un momentazo, para qué negarlo. Después del terremoto de Anticuerpos, ponemos en marcha el karaoke de RaffaEVA para que tú también puedas gozártelo al ritmo de los temas made in Cuerpos Especiales.