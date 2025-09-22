Camila Cabello aparece en la boda de una fan para cantar 'First Man'

El día anterior a su boda Kelli se encontró con Camila Cabello en el bar de su hotel y le contó que durante la celebración iba a bailar su canción First Man con su padre.

Podía haber sido una anécdota sin más pero se convirtió en un momento inolvidable para la novia y también para los asistentes al enlace. Al día siguiente la cantante decidió darle una sorpresa y apareció en la celebración junto a su pareja, el empresario libanés Henry Junior, para cantar el tema.

Camila Cabello se presentó elegantemente vestida de negro para interpretar el tema de su disco Romance (2019) aunque antes quiso dedicarle unas bonitas palabras a la novia y a su padre.

Antes de empezar a cantar la artista habló de su encuentro en el hotel y de lo importante que es First Man para ella. "Esta canción es muy especial porque fue la primera que escribí sobre mi padre", contó la intérprete para después explicar a los invitados que planificaron su aparición a última hora.

"Me siento muy honrada de formar parte de este momento", añadió. "Si tienes suerte, tu padre será tu primer amor, tu héroe y el hombre que te prepare para el siguiente paso en tu vida", dijo antes de interpretar la canción.

Un momento inolvidable que terminó con esta imagen de la novia y la cantante fundidas en un abrazo.