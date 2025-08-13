Camila Cabello revoluciona las redes con su versión acústica de 'Si te vas' de Shakira

Tras algunas complicaciones en vísperas de su gira internacional, Cabello ya se encuentra recorriendo el mundo con Yours, C,tour con el que no solo promueve su último disco C,XOXO, sino que hace un repaso por sus grandes éxitos como Señorita, Bad Things o Never Be the same.

Aunque España tenía tres fechas confirmadas en la gira, Camila Cabello canceló todos sus conciertos en el país debido a "imprevistos en la producción". A nivel profesional, Cabello no atravesaba su mejor momento tras romper lazos con Roger Gold, su mánager desde que dejó Fifth Harmony.

En lo que queda de gira, la intérprete recorrerá durante agosto y hasta el 14 de septiembre varios puntos de Asia. Actualmente, se encuentra en Taiwán y aprovechó un momento de descanso para hacer lo que mejor sabe: conquistarnos con su melódica voz. "Cantando Shak de mi hotel room en Taiwán", ponía de descripción en el vídeo publicado en TikTok, en el que se la ve cantando Si te vas en acústico, acompañada de su guitarra.

Admiración mutua

El éxito mundial de Shakira Si te vas vio la luz en 1998, y Cabello no ha dudado en versionar este hitazo. Aunque inesperado, no nos ha sorprendido tanto después de ver la afinidad y admiración mutua que mostraron en la Semana de la Moda de Alta Costura de París. De hecho, Cabello declaró: "Te he adorado por tanto tiempo (…) he escuchado tu música durante años".

La respuesta de la colombiana no ha tardado en llegar: "¡Camila linda! Me encanta cómo le queda Si te vas a tu voz!!". Entre los miles de cumplidos que ha recibido Camila Cabello, el comentario de la colombiana no ha pasado desapercibido.

Aunque de origen latino, la mayor parte del repertorio de Cabello está en inglés, por lo que esta interpretación ha emocionado especialmente a su público hispanohablante. Además, el hecho de que haya elegido un tema de los primeros años de Shakira se ha visto como un tributo a esa etapa inicial de la Barranquilla, quien, tras más de tres décadas de carrera, sigue siendo uno de los grandes referentes de la industria.

¿Será este homenaje el primer paso hacia una futura colaboración? Aún no lo sabemos, pero tenemos claro que esto pondría muy felices a los fans de ambas.