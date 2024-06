Camila Cabello explora nuevos géneros con el estreno de su álbum 'C, XOXO'

Camila Cabello en el Rock in Rio | GTRES

La espera ya ha terminado: Camila Cabello se reinventa en su nuevo álbum, C, XOXO, estrenado este 28 de junio. Se trata del cuarto disco de estudio de la artista, donde da un giro a su estilo musical con mucha sensualidad.

La cantante de Havana ya ha lanzado algún esperado avance sobre su nuevo proyecto, como la participación del piloto Lewis Hamilton y cómo suenan las canciones del disco en directo, a través de su concierto en el festival Rock in Rio.

Pero finalmente ya están a disposición del público las 14 canciones nuevas de Camila Cabello. En ellas se puede comprobar cómo la artista se une así a la moda del hyperpop que siguen desde hace un tiempo artistas internacionales como Rosalía y Charlie XCX.

Otros estilos por los que navega la cubana son el afrobeat, R&B y hip-hop. Además, en este nuevo proyecto, Camila Cabello comparte su música con artistas como Drake, JT, Playboi Carti, Yung Mami y Lil Nas X.

Camila Cabello dejó claro su cambio musical cuando lanzó el primer single de C, XOXO, I Luv It, donde lució por primera vez su nueva melena rubia y presentó el novedoso estilo del proyecto.

No solo en el estilo hay cambios, sino que Camila Cabello también le da una vuelta a su tono de voz al poner uno mucho más agudo y aniñado, siguiendo tendencias actuales del pop y la música urbana. Así lo muestra en el primer single pero también en otros temas como Dreamgirls y He Knows.

Un cambio de concepto

Ya con la escenografía de su vuelta as los escenarios dejó claro que C, XOXO es un álbum que mezcla la infancia y la vida adulta. De hecho, la propia artista explicó que su canción Dreamgirls va precisamente de esta evolución: "Esto es para las niñas que están aprendiendo a ser mujeres".

Cabello le canta al amor, el deseo, el desamor, a lo prohibido y la diversión en esta nueva mezcla de géneros.