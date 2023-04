Camila Cabello publica un adelanto de su nueva canción con referencias al reencuentro con Shawn Mendes en Coachella

Camila Cabello se acaba de coronar como la reina de las indirectas.

La intérprete de Don't Go Yet acaba de publicar un adelanto de su próxima canción, cuya letra ha puesto a su (ex)novio Shawn Mendes en el punto de mira después de su apasionado reencuentro en el Festival de Coachella, del que tampoco se ha olvidado incluir en esta canción.

El tema se titula June Gloom (Oscuridad de junio) y suena así:

Letra

"How can you be so much better? This is going end ever?

I guess so I'll figure out and find out

Are you commin' to Coachella? If you don't, it's whatever. If you do, honey, it will be all I think about".

Traducción

¿Cómo puedes ser mucho mejor? ¿Esto va a terminar alguna vez?

Supongo que lo averiguaré y lo encontraré

¿Vienes a Coachella? Si no vienes, lo que sea. Pero si lo haces, cariño, será todo en lo que piense.

Parece que todo estaba planeado: Camila y Shawn se reencuentran (y aparentemente se reconcilian después de casi dos años de ruptura) y la letra encaja a la perfección con lo que ha sucedido en el famoso evento celebrado en el desierto de california ¿Casualidad? No creemos.

Hace unos días la cantante publicó un post con algunos selfies del festival con el título "it's whatever", una de las frases de esta nueva canción, donde todos sus fans se han preguntado lo mismo: ¿Dónde esrá Shawn Mendes?

Pese a que la artista "confirmó su reconciliación" con el cantante, hay algunos fans que piensas que había tintes irónicos en su afirmación, y que siemplemente fue un lío esporádico entre dos ex que se reencuentran en una noche de fiesta.