La reacción de Shakira a la versión de Camila Cabello de 'Si te vas'

Cabello se encuentra actualmente en Taiwán como parte de su gira Yours, C, tour con el que promociona su más reciente álbum C,XOXO y repasa hits como Señorita, Bad Things o Never Be the Same.

En medio de este recorrido, y tras algunas cancelaciones en España por problemas de producción, la cubanoestadounidense aprovechó un momento de descanso para versionar en acústico Si te vas, una grabación de lo más íntima que ha conquistado a todos sus fans.

Ante la cover de Si te vas que Camila Cabello ha compartido en TikTok, la estrella colombiana ha respondido: "¡Camila linda! Me encanta cómo le queda Si te vas a tu voz!!", seguido de una cara enamorada, un mensaje que rápidamente se viralizó.

La interpretación sorprendió a muchos. No solo porque el repertorio de Cabello es mayoritariamente en inglés, sino porque eligió rendir tributo a uno de los éxitos de los comienzos de Shakira, lanzado en 1998. Esta elección emocionó especialmente a su público hispanohablante, que celebró el homenaje como un guiño a la etapa más temprana de la cantante de Barranquilla.

La afinidad entre las dos artistas ya se había dejado ver en la Semana de la Moda de Alta Costura de París, donde Cabello confesó: "Te he adorado por tanto tiempo (…) he escuchado tu música durante años". Ahora, Cabello ha reconfirmado su admiración en las redes, lo que ha llevado a que los fans se pregunten si estamos ante una futura colaboración.