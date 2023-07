Shakira y Camila Cabello posan juntas en la semana de la moda Alta Costura de París y protagonizan un entrañable momento

Shakira y Camila Cabellohan coincidido en el desfile de la firma Viktor&Rolf en la semana de la moda Alta Costura de París.

La artista colombiana y la cubanoesadounidense se han sentado juntas en el front row para disfrutar de la nueva colección de la marca —que cumple 30 años desde su nacimiento— y también han posado juntas en el evento.

Las cámaras también han podido captar varios momentos de complicidad entre las cantantes: desde una conversación en la que Camila se ha declarado fan hasta el entrañable gesto de las cantantes mientras se tomaban una foto.

"No puedo creer que, lo digo sinceramente, te he adorado por tanto tiempo, de verdad, he escuchado tu música por tanto tiempo", le ha dicho la interprete de Don't Go Yet a la colombiana. Y es que Camila, que tiene raíces y familia latina, se ha criado acompañada de la música de Shakira.

Mientras los fotógrafos capturaban a las dos celebrities juntas, Camila se ha tomado un momento para acomodar el cabello de Shakira para la foto, un detalle que ha cautivado a sus seguidores.

También han vivido una cómica escena, en la que Shakira ha posado haciendo el gesto "no" con las manos y Camila ha imitado el movimiento. Después le ha preguntado a qué se debía, y esta le ha respondido que por el enorme NO que había en su vestido, del que Cabello no se había dado cuenta hasta entonces. Shakira ha compartido en su perfil de Instagram una foto del momentazo.

Sin duda la conexión entre ellas ha sido instantánea y esto podría suponer una colaboración de ambas en un futuro.