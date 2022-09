Camilo y Camila Cabello se unen en la bachata 'Ambulancia': todo sobre su colaboración

Este 7 de septiembre ha visto la luz el tercer disco de Camilo, De Adentro Pa Fuera, un trabajo que lo consolida todavía más como uno de los artistas colombianos más globales del planeta.

Está formado por 11 canciones, de las cuales seis son colaboraciones. Índigo con su mujer Evaluna Montaner, NASA con Alejandro Sanz, Naturaleza con Nicki Nicole y Ambulancia con Camila Cabello son algunas de las más destacadas.

Según el propio artista, este álbum es el más íntimo y personal de su carrera. "Es una bitácora de las cosas valiosas que están dentro de mí y salen para afuera para compartirlo", asegura sobre este trabajo que llega después de Por Primera Vez y Mis Manos.

Así surgió la colaboración entre Camilo y Camila Cabello

Con Camila Cabello el colombiano se une en Ambulancia, una bachata que destila ritmos latinos y que nació por el afán del artista de contar con Cabello para una unión musical que terminó haciéndose realidad. Aunque ya se conocían, no habían tenido la oportunidad de trabajar juntos.

"Es una amiga muy cercana. Evaluna y yo la amamos. Hablamos antes sobre la posibilidad de hacer una canción juntos, pero no era algo que estuviéramos concentrados en hacer. Entonces. cuando comencé la primera línea de la canción con mi guitarra, pensé: 'absolutamente, esta es una canción que tiene que ver con Camila'. Se lo envié por correo de voz", explica el colombiano en una entrevista con Rolling Stone.

Camila Cabello no tardó mucho en valorar la propuesta y aceptar la colaboración. "Ella dijo: ¡hermano, me encanta esto! ¡Cuente conmigo! Voy a estar allí. Seré parte de eso'. Cuando envió sus acapellas, su voz y las partes que escribió, fue alucinante para mí. Es una de mis favoritas y es muy especial. No puedo esperar para compartirlo con ella en vivo", añadió el artista.

"Me derretí", dijo Camilo en un directo de Instagram sobre su reacción al escuchar las voces que Camila envió para formar parte de Ambulancia.

A la espera de un posible videoclip oficial del tema, de momento está disponible en Youtube un 'lyric video' con la letra de la canción y unos visuales de una ambulancia saltando obstáculos recorriendo las curvas de una cama medio deshecha.

Letra de Ambulancia de Camilo y Camila Cabello

Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente,

Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre,

Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto,

Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo.

Es porque las sábanas huelen a ti,

Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir.

Si ven una ambulancia o un policía,

Seguro que están yendo pa la casa mía,

Porque mi corazón esta que se revienta

Y la presión la traigo por 180.

Y si escuchan pasar un camión de bomberos,

Fue que yo los llamé porque estoy que me quemo,

Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste,

sigue prendida en fuego.

Yo había apagado el corazón,

pero cuando a ti te vio solito decidió prenderse,

El fuego no se va a apagar,

aunque el desierto se haga mar pensando en lo que quiero hacerte.

Me tienes mal yo creo que necesito un médico,

Mi dependencia por ti ya no es algo cómico,

Quiero saber qué es lo que tiene tu genética,

Mi mundo gira en torno a ti tu eres magnética,

¿Y cómo no?

Si ven una ambulancia o un policía,

Seguro que están yendo pa la casa mía,

Por que mi corazón esta que se revienta

Y la presión la traigo por 180.

Y si escuchan pasar un camión de bomberos,

Fue que yo los llamé porque estoy que me quemo,

Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste,

sigue prendida en fuego.

Porque las sábanas huelen a ti,

Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir.

Si ven una ambulancia o un policía,

Seguro que están yendo pa la casa mía,

Por que mi corazón esta que se revienta

Y la presión la traigo por 180.

Y si escuchan pasar un camión de bomberos,

Fue que yo los llamé porque estoy que me quemo,

Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste,

sigue prendida en fuego.

Tracklist de De Adentro Pa Fuera