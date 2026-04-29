La reflexión de Dani Martín tras actuar en Barcelona: "Soñaba con ser payaso y lo he conseguido"

Dani Martín borró todas sus publicaciones en Instagram en marzo de este año, manteniendo únicamente el cartel de su Gira 25 P*t*s Años. En abril, subió unas imágenes de su concierto en Londres que poco después eliminó, y ahora ha vuelto a compartir contenido tras su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona del 25 de abril.

El artista ha compartido varios vídeos y fotografías del show junto a una profunda reflexión, donde se compara con un payaso. "Me volvisteis a permitir ser lo que soñé de pequeño porque, para mí, la música es un vehículo que utilizo cuando compongo para mostrar mis sentimientos y emociones, pero yo en realidad soñaba con ser payaso y lo he conseguido con creces. Con respeto y permiso de los payasos, oficio único y al que admiro con el corazón", escribe.

El madrileño explica que, para él, la música puede curar heridas: "La música tiene el poder de hacerte olvidar el dolor, de borrar o apartar lo que estés sufriendo, de hacerte llorar, de llevarte a lugares donde fuiste feliz, donde sufriste, a recordar olores de personas, lugares, besos, caricias, pérdidas. La música es sanadora y compañera. Nos ayuda en duelos, nos reúne con personas que quisimos en la juventud y que ahora, por nuestras vidas, nos vemos menos", asegura.

"El otro día, en Barcelona, me volví a sentir el payaso que canta porque trato de compartir todas esas emociones cuando estoy en el escenario"

Para Dani Martín, las canciones generan "complicidad" entre desconocidos y permiten que cada persona interprete las letras de una manera. "Vaya poder tienen las canciones, las emociones, el amor, la risa, la tristeza, la felicidad, empatizar, reír, sufrir, llorar… Todo eso es la vida, todo", comenta antes de admitir que "Barcelona es una parte muy especial" en su vida por los "recuerdos" y "amigos" que tiene allí.

Dani Martín volverá al Palau Sant Jordi de Barcelona en octubre de 2026 con dos conciertos que, de momento, cerrarán su Gira 25 P*t*s Años. "Ahí nos vemos", concluye.