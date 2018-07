Carly Rae Jepsen publicará 'Kiss' en septiembre

Con su éxito Call me maybe sonando en todas las radios todavía, Carly Rae Jepsen publicará su nuevo álbum Kiss el 18 de septiembre. Este trabajo incluirá un dueto con Justin Bieber, del que Carly será telonera en su próxima gira.

Carly Rae Jepsen ya tiene fecha de publicación para su nuevo álbum. El 18 de septiembre lanzará Kiss, su segundo disco de estudio tras Tug Of War y su EP Curiosity, donde se encuentra su gran éxito Call me maybe, una de las canciones más versionadas en los últimos meses.

Para este nuevo trabajo la cantante canadiense ha contado con productores de lujo como Max Martin y Dallas Austin, con RedFoo de LMFAO y Toby Gad. Para que nos hagamos una idea de cómo será Kiss, Carly ha dicho que se tratará de un disco de canciones pop inspirado por Robyn, The Cars, Madonna y James Taylor.

También incluirá un dueto con Justin Bieber, del que Carly será telonera en su próxima gira por Estados Unidos y uno de los primeros en versionar su Call me maybe junto a sus amigos.