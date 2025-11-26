Carolina Durante anuncia sus últimos conciertos de gira con 'Fin de la aventura': ciudades, fechas y entradas
Carolina Durante anuncia nuevos y últimos conciertos para su final de gira Fin de la aventura, con nueve fechas en España y fuera de nuestras fronteras.
Carolina Durante continúa recorriéndose el mundo con su gira Elige tu propia aventura World Tour. La banda liderada por Diego Ibáñez continúa subiéndose a escenarios internacionales como en Berlín y Porto, pero antes de terminar ha anunciado una sorpresa final.
Se trata de un tramo final del tour, Fin de la aventura, con el que los intérpretes de Cayetano se despedirán de esta bonita etapa. Lo harán con nueve conciertos más en 2026 y 2027 que pondrán punto y final a una gira exitosa.
Así lo ha anunciado la propia banda, agradeciendo el compromiso de sus fans. "Gracias por estar ahí", han compartido.
Fechas de 'Fin de la aventura' de Carolina Durante
- 21 de marzo de 2026 - Niceto, Buenos Aires
- 25 de marzo de 2026 - Lourdes Music Hall, Bogotá
- 28 de marzo de 2026 - Foro Puebla, Ciudad de México
- 19 de septiembre de 2026 - Pop CAAC, Sevilla
- 26 de noviembre de 2026 - Roig Arena, Valencia
- 28 de noviembre de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 12 de diciembre de 2026 - Coliseum, A Coruña
- 26 de diciembre de 2026 - BEC!, Bilbao
- 8 de enero de 2027 - Movistar Arena, Madrid
Cómo comprar las entradas
Las entradas para los conciertos por España y en Bogotá ya están disponibles a través de su página web. Mientras que las de Ciudad de México y Buenos Aires se pondrán a la venta 'próximamente'.