Carolina Durante anuncia sus últimos conciertos de gira con 'Fin de la aventura': ciudades, fechas y entradas

Carolina Durante continúa recorriéndose el mundo con su gira Elige tu propia aventura World Tour. La banda liderada por Diego Ibáñez continúa subiéndose a escenarios internacionales como en Berlín y Porto, pero antes de terminar ha anunciado una sorpresa final.

Se trata de un tramo final del tour, Fin de la aventura, con el que los intérpretes de Cayetano se despedirán de esta bonita etapa. Lo harán con nueve conciertos más en 2026 y 2027 que pondrán punto y final a una gira exitosa.

Así lo ha anunciado la propia banda, agradeciendo el compromiso de sus fans. "Gracias por estar ahí", han compartido.

Fechas de 'Fin de la aventura' de Carolina Durante

21 de marzo de 2026 - Niceto, Buenos Aires

25 de marzo de 2026 - Lourdes Music Hall, Bogotá

28 de marzo de 2026 - Foro Puebla, Ciudad de México

19 de septiembre de 2026 - Pop CAAC, Sevilla

26 de noviembre de 2026 - Roig Arena, Valencia

28 de noviembre de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

12 de diciembre de 2026 - Coliseum, A Coruña

26 de diciembre de 2026 - BEC!, Bilbao

8 de enero de 2027 - Movistar Arena, Madrid

Cómo comprar las entradas

Las entradas para los conciertos por España y en Bogotá ya están disponibles a través de su página web. Mientras que las de Ciudad de México y Buenos Aires se pondrán a la venta 'próximamente'.