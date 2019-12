Celebramos el cumpleaños de Meghan Trainor con sus 10 mejores canciones

El 22 de diciembre de 1996 nació Meghan Trainor en Nantucket (Massachusetts, en Estados Unidos). La pequeña tenía todos los números para que le gustara la música, ya que su padre, sus tíos y su abuelo se dedicaban a ello.

Trainor mostró que había heredado el talento a los seis años, cuando empezó a cantar. A los once escribió sus primeras canciones y con diecisiete años ya había publicado dos álbumes de estudio y un EP. Sin embargo, su vida cambió cuando cumplió los 18 y firmó un contrato de dos años con Big Yellow Dog Music.

Su carrera empezó a despegar cuando fichó por Epic Records y lanzó su single debut oficial: 'All About That Bass' (2014). Ese fue el inicio de una exitosa carrera, de la que destacan los siguientes temas: