Meghan Trainor estrena 'Evil Twin', un nuevo adelanto de su próximo disco

La cantante Meghan Trainor acaba de estrenar 'Evil Twin', uno de los temas que se incluirán en su nuevo disco 'Treat Myself', que estará disponible a partir del próximo mes de enero.

Meghan Trainor reflexiona en 'Evil Twin' sobre su comportamiento durante una noche loca. La cantante culpa a su gemela malvada de sus desfases y canta "aunque esté loca, tengo que amarla porque es parte de mi". El tema forma parte del nuevo álbum de Meghan, bautizado 'Treat MySelf' y que sale a la venta el próximo 31 de enero.

El álbum también incluirá "Wave","No Excuses" y "Workin 'On It", sus últimos estrenos.

Cabe destacar que la cantante será telonera de Maroon 5 durante la gira que llevarán a cabo en 2020.