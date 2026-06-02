Ester Expósito, Los Javis, Ibai... Todos los famosos de La Casita de Bad Bunny en sus conciertos en Madrid

Las actrices María León (i) y Ester Expósito (c) durante un concierto del cantante Bad Bunny | Ricardo Rubio / Europa Press

Bad Bunny está tirando la casa por la ventana, y nunca mejor dicho. El artista ya está en Madrid dando sus 10 esperados conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de la capital.

Uno de los grandes reclamos de sus shows en la ciudad están siendo los famosos que se dejan ver desde La Casita, el segundo escenario con el que el puertorriqueño deleita a los espectadores en el DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour. Actrices, futbolistas, cineastas, cantantes, presentadores... Todo tipo de celebrities que se cuelan en las grandes pantallas del estadio y también en algunos pasos del baile del Conejo Malo.

Repasamos todos los rostros reconocidos que han cantado y perreado junto a Bad Bunny desde La Casita en sus conciertos en Madrid:

30 de mayo

El estreno de Bad Bunny en Madrid con sus 10 conciertos vino acompañado de reconocidos rostros en La Casita de su primer show en la capital. Al Conejo Malo lo acompañaron actrices como Ester Expósito, Clara Galle y María León, además de influencers internacionales como Chiara Ferragni o empresarias como Marta Ortega.

La velada del 31 de mayo también acogió en este segundo escenario a Myke Towers, que también cantó con Bad Bunny como invitado sorpresa.

31 de mayo

La segunda noche de Bad Bunny en el Metropolitano también lució rostros famosos desde La Casita, como el de Javier Ambrossi y Javier Calvo, pero también los de los futbolistas Héctor Bellerín y Koke, la actriz Hiba Abouk, el presentador Arturo Valls y la cantante Judeline.