Entradas de Céline Dion en París: cómo comprarlas en preventa y fechas de los 10 conciertos

Céline Dion vuelve a los escenarios este 2026 con una residencia de diez conciertos en París (Francia) entre los días 12 de septiembre y 14 del mes de octubre:

Sábado 12 de septiembre

Miércoles 16 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Miércoles 23 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

Miércoles 30 de septiembre

Sábado 3 de octubre

Miércoles 7 de octubre

Sábado 10 de octubre

Miércoles 14 de octubre

Estos espectáculos suponen la vuelta de la canadiense en seis años, a pesar de que actuó en la ceremonia de apertura los Juegos Olímpicos de Francia. Estos son los primeros conciertos de Dion desde su Courage World Tour, que tuvo lugar entre 2019 y 2020. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que le obligó a cancelar conciertos desde 2022.

"Ha sido duro mantener el secreto, pero quiero que sepáis que estoy bien, estoy cuidando mi salud. Me siento bien y he vuelto a cantar e incluso bailo un poco. Me encanta", ha explicado la cantante en un vídeo. Además, ha prometido que los conciertos, que tendrán lugar en el París La Défense Arena, prometen ser "inolvidables".

Preventa y venta general de Céline Dion

Estos conciertos de Céline Dion son una oportunidad única para disfrutar de una de las voces femeninas más apreciadas de la música. Si no quieres perderte esta experiencia, hay tres oportunidades para hacerte con las entradas:

Preventas

Puedes solicitar acceso a la preventa de la artista en este enlace. El acceso podrá solicitarse hasta el jueves 2 de abril a las 19:00 y deberás crearte una cuenta en AXS. Las entradas para la preventa solo se venderán a través de esta plataforma, Ticketmaster y Fnac Spectacles.

Una vez registrado, recibirás un correo electrónico con toda la información necesaria entre el 6 y el 9 de abril. La preventa comienza el martes 7 de abril a las 10:00. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el acceso es limitado, por lo que, si no resultas seleccionado, entrarás en una lista de espera.

La segunda preventa la organiza Paris La Défense Arena y empieza el 9 de abril a las 10:00. Para acceder, hay que registrarse previamente en este enlace antes del jueves 2 de abril a las 19:00.

Venta general

Como es habitual en este tipo de conciertos, siempre queda una última oportunidad para hacerte con las entradas: podrás acceder a la venta general el 10 de abril a las 10:00, sin necesidad de registro previo.

Precios

A la espera de la confirmación oficial de Ticketmaster, el medio RTL France ha compartido en exclusiva el precio que tendrá cada tipo de entrada: