Celtas Cortos se une a Ara Malikian para lanzar una versión nueva de su himno 'Cuéntame un cuento'

Celtas Cortos cumple 40 años en la música, ¿y qué mejor manera de celebrarlo lanzando una nueva versión de su himno por excelencia?

El grupo de folk se alía con el violinista Ara Malikian para estrenar Cuéntame un cuento (remix 2025), un giro musical en este hit nostálgico con la combinación perfecta del talento de la banda vallisoletana y del prodigioso músico libanés.

Esta nueva versión de la famosa canción formará parte de un disco con las canciones más emblemáticas de la banda, que como han anunciado, será estrenado a finales de noviembre.

Y, además, es muy probable que los músicos se suban juntos al escenario en la gira especial de Celtas Cortos por su 40º aniversario, formada por diez conciertos entre febrero y abril de 2026, pasando por Madrid, Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, La Coruña, Bilbao y Valladolid.