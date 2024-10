Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan encabezan el cartel del Primavera Sound 2025

La británica Charli XCX y las estadounidenses Sabrina Carpenter y Chapell Roan encabezan el cartel de un Primavera Sound 2025 muy femenino, en el que también destacan nombres como el de LCD Soundsystem o FKA Twigs, que actuarán del 4 al 8 de junio de 2025 en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Además de estas primeras espadas, la 23ª edición del festival contará con artistas aclamados internacionalmente, como Amelie Lens, Beabadoobee, Beach House, Caribou, Clairo, Floating Points Live, Fontaines DC, Haim, Idles, Jamie XX, Parcels o Black Country, New Road.

Dentro de la escena nacional destacan especialmente valores seguros del Primavera Sound, como Amaia, Carolina Durante o Young Beef, a los que se suman las propuestas de Ciutat, Judeline y La Casa Azul.

Charli XCX repite en el festival barcelonés, esta vez consagrada como uno de sus mayores atractivos tras la publicación el pasado mes de junio de 'Brat', un álbum que salió solo una semana después de su actuación en el Parc del Fòrum y que fue una de las sensaciones del verano.

La presencia femenina reina en esta edición con la estrella del pop Sabrina Carpenter y con Chappell Roan, quien se espera que llegue a Barcelona con un nuevo trabajo bajo el brazo tras el avance de 'Good Luck, Babe!'.

La primera línea del Primavera Sound 2025 lo completan la artista británica de música electrónica FKA Twigs y los neoyorkinos LCD Soundsystem y su dance-punk.

Además de los artistas ya mencionados, el festival ha presentado un cartel formado por Turnstile, Wet Leg, Alan Sparhawk, ANOHNI and the Johnsons, Anotr, Denzel Curry, Glass Beams, The Jesus Lizard o Kim Deal.

Los asistentes al Primavera Sound también podrán disfrutar de Michael Bibi, Stereolab, Sturgill Simpson, TV on the Radio, Waxahatchee, Zaho de Sagazan, The Dare, Nourished by Time, Fcukers, Magdalena Bay, Salem, Salif Keita o Yoasobi, entre otros.

Como es costumbre, el cartel del Primavera Sound reúne lo mejor del indie y la música.