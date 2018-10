Chris Martin calma al público que creía sufrir un atentado terrorista

Durante el Global Citizen Festival en Central Park (Nueva York) se ha vivido una situación de pánico por un incidente provocado por la caída de una valla. Los asistentes confundieron el estruendo con unos disparos, creyéndose que se trataba de un ataque terrorista y empezaron a gritar y a correr.

Ante esta situación, que por suerte nadie resultó herido, Chris Martin de Coldplay pidió calma desde el escenario: "No hay necesidad de entrar en pánico. No hay necesidad de correr rápido, No hay necesidad de empujar a la gente. Nadie está tratando de herir a nadie. Estáis a salvo".

#Repost: Today at Global Citizen Festival. Everyone thought there was a shooting or terrorist attack. It was terrifying. Lucky to be safe and it be a false alarm as a stage barrier fell that led to a stampede. Prayers with everybody in attendance. #SlideInWithUs pic.twitter.com/FdOm1KxYxI