Las claves de 'Paradise', el homenaje moderno de DJ Snake al clásico de Phil Collins

"Oh, piénsalo dos veces / Porque es otro día para ti y para mí en el paraíso". ¿Te resultan familiares estos versos? Pertenecen al estribillo de Another Day in Paradise, una de las canciones más populares de Phil Collins. Pero también forman parte del tema moderno Paradise de DJ Snake, que este 2025 ha querido revisitar el clásico del británico en forma de homenaje.

La versión original vio la luz en 1989, hace ya más de tres décadas, como el primer sencillo de …But Seriously, el cuarto álbum de estudio del inglés como artista en solitario. Está escrita íntegramente por Collins y producida por él mismo junto a Hugh Padgham con melodías soft rock. En cuanto a la letra, trata sobre un hombre que ignora a una mujer sin hogar; una historia que remite a los problemas de vivienda de aquella época. La demostración más clara de su éxito es que alcanzó el primer puesto en las listas de ventas en Estados Unidos.

Por su parte, el francés DJ Snake le ha dado una vuelta a la composición original en Paradise, estrenada en mayo de 2025. Con el objetivo de rendir un homenaje moderno, el artista incorpora al tema toques R&B, texturas exuberantes, una atmósfera nostálgica y una letra centrada en el romance: "Ella sale al final de la semana / Maquillada por completo en el espejo / Tan emocionada de finalmente conocer / Al hombre que la verá", dice la primera estrofa.

Bipolar Sunshine es el cantante

Después de trabajar con estrellas como Justin Bieber o Cardi B, DJ Snake decidió contar en Paradise con la voz del británico Bipolar Sunshine, que inició su carrera en solitario en 2013 tras su trayectoria en la banda Kid British. Con este sencillo, el DJ promete registrar un nuevo éxito tras himnos como Middle o Taki Taki.

Letra en inglés de 'Paradise', de DJ Snake

She goes out at the end of the week

Full makeup in the mirror

So excited to finally meet

The man who will see her

-

She checks in, but she doesn't hear back

And she's already parking

Patiently waiting to see

If he'll pull up behind her

-

Oh, think twice

'Cause it's another day for you and me in paradise

Oh, think twice

'Cause it's another day for you

You and me in paradise

-

You and me in paradise

Paradise, paradise, oh

You and me in paradise

-

She comes home at the start of the night

All her fears turn to anger

Takes her phone out before she can cry

Just to find someone near her

-

She checks in, but she doesn't hear back

And she's already parking

Patiently waiting to see

If he'll pull up behind her

-

Oh, think twice

'Cause it's another day for you and me in paradise

Oh, think twice

'Cause it's another day for you

You and me in paradise

-

You and me in paradise

Paradise, paradise, oh

You and me in paradise

-

