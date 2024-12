La colección navideña musical de Taylor Swift: así suena 'The Taylor Swift Holiday Collection'

Está claro que la música sirve para unirnos. También en la época navideña, cuando se popularizaron los villancicos. Los tiempos han cambiado, y consigo, muchos artistas han apostado por poner banda sonora a estas fiestas, como ha sido el caso de Frank Sinatra, Backsteet Boys, Raphael, Maríah Carey, Sia o incluso David Bisbal. Precisamente, Taylor Swift no iba a ser menos, con el lanzamiento de su EPnavideño en 2007. Pero, ¿cuál es el origen de este trabajo?

Así es 'The Taylor Swift Holiday Collection'

Tras lanzar su álbum debut en 2006, Taylor Swift lanzó en 2007 su álbum navideño bajo el título de The Taylor Swift Holiday Collection. Este trabajo sería lanzado en 2008, mismo año en el que la artista de Anti-Hero lanzó Fearless.

Un recopilatorio de 6 canciones donde vienen versiones como deLast Christmas de Wham!, donde le da un toque más country con el estilo propio de sus inicios o Santa Baby de Eartha Kitt, el villancico Silent Night o White Christmas de Bing Crosby. También incluye dos canciones originales que eranChristmas When You Were Mine o Christmas Must Be Something.Los temas estuvieron producidos por Nathan Chapman. La portada de alguna forma recuerda al videoclip de Teardrops On My Guitar, donde llevaba el mismo maquillaje acompañado de su guitarra. Este EP ocupó el puesto 20 en la lista Billboard 200 manteniéndose 42 semanas en lista.

:Canciones de The Taylor Swift Holiday Collection

'Last Christmas'

'Christmas When You Were Mine'

'Santa Baby'

'Silent Night'

'Christmas Must Be Somenthing More'

'White Christmas'

Las otras canciones navideñas de Taylor Swift

No obstante, The Taylor Swift Holiday Collection no es el único trabajo navideño de la cantante. A lo largo de los años, Taylor Swift se ha ido renovando con otros lanzamientos como The Moment I Knew o Christmas Tree Farm. Este último lo relanzó hace tres años junto a Amazon Music.

A su vez, la artista de Fortnight tiene otros títulos que encajan a la perfección en esta época del año como New Year's Day , Forever WinteroBack To December.