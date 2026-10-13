Última hora nuevo proyecto de Estopa: el disco 'La MAKETA', la canción 'Bicho raro', una gira de cuatro conciertos y más
¡Se acabó el misterio! Estopa lanzará el disco La Maketa el 20 de noviembre, con siete de las canciones que ya circulan por internet y tres inéditas, y este viernes 16 de octubre publica el primer adelanto, Bicho raro. Además, el dúo prepara una gira de grandes estadios en junio y julio de 2027 con entradas a la venta el 17 de noviembre.
Todo sobre el nuevo disco de Estopa y las entradas de la gira por estadios
Cómo comprar entradas para la gira de Estopa de 2027: fechas, preventa y venta
destacados
🎤 Estopa adelanta cómo suena 'Sentir diferente'
Esto no lo vimos venir. ¡Ni siquiera estaba preparado!
Estopa ha respondido al grito de "Otra, otra" y se ha animado a presentar Sentir diferente, otra de las diez canciones de La Maketa.
🎵 Estopa toca 'Bicho raro' en directo
Bicho raro llega el viernes 16 de octubre aunque y ya sabemos cómo suena. Tras la rueda de prensa presentación de La Maketa, David y José han agarrado la guitarra para cantarla en directo. ¡Escucha cómo suena!
¿Irá Estopa a Latinoamérica?
Estopa extenderá su gira de La Maketa por Latinoamérica. Sin decir todavía qué pasará si agotan Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, si tienen previsto lanzar nuevas fechas, ya sabemos que su plan es cruzar el charco.
David y José darán el salto una vez pasen los conciertos de España. El plan es hacerlo hacia finales de 2027.
El lugar que merecían las canciones
Estas canciones nacieron en bares y, por eso, Estopa quiere hacerlas sonar en estadios. David y José han querido darles el lugar que se merecen y hacerlas sonar en grandes plazas y no en auditorios.
"Las canciones han madurado mejor que nosotros"
Las canciones no se han tocado. Siguen siendo como las que escribieron en 1996, 1997 y 1998 y lo mejor es que están tan de actualidad como entonces. "Nos siguen representando", han dicho.
Una canción muy guarra se ha quedado fuera
No toda la música de aquella época forma parte del nuevo disco de Estopa. Algunos temas han tenido que quedarse fuera.
"Hay una muy guarra" que no entra en el disco y no podremos escucharla el próximo 20 de noviembre.
'Bicho raro' es una canción matrioska de la que han salido muchas canciones
El primer single de La Maketa es Bicho raro, una canción matriosca de la que han salido muchas canciones.
"Es una canción madre que habla de Hay pistolas que descargadas se me disparan (Vino tinto), habla de Me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo así como un bicho raro (Tragicomedia)... Pero que sepáis que esta canción es la cancón madre. Es una batalla que queríamos contar", han explicado sobre el tema que, según ellos, resumen muy bien el sonido Estopa y que escribieron junto a un amigo de entonces, Antonio Abad, al que tuvieron que localizar antes de lanzar el tema.
La fecha del disco La Maketa de Estopa y de 'Bicho raro', el primer single
El disco saldrá el 20 de noviembre —"yo dije, ¿no hay otro día?"— y este viernes 16 de octubre sale el primer single, Bicho raro.
"Premiamos a la gente que se compre el disco"
Estopa no se quiere vincular a clientes de bancos, quieren que los que puedan acceder antes a la venta de entradas sean sus fans. Por eso, la preventa de entradas para los conciertos se activará un día antes de la venta general para quienes compren en disco La Maketa en preventa.
Cómo comprar entradas para los conciertos de Estopa en 2027
La venta general para todo el mundo se activa el 17 de noviembre de 2026 pero, en paralelo, se activa una opción de preventa.
Todos los que precompren el disco recibirán un código que les dará acceso a una sala para la preventa de entradas un día antes (16 de noviembre).
Una gira de cuatro conciertos para 2027
El disco La Maketa llega de la mano de una gira de grandes estadios con solo cuatro paradas:
- 12 de junio de 2027 - Estadio Ciutat de València de Valencia
- 18 de junio de 2027 - Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona
- 26 de junio de 2027 - La Cartuja de Sevilla
- 9 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano de Madrid
Siete canciones de La Maketa + tres inéditas
El nuevo álbum de Estopa está compuesto por diez canciones, siete que ya estaban en La Maketa inicial de los 90 y otras tres inéditas. "Que pertenecían a esa época pero que no llegamos a grabar", ha contado José.
"Pero no sabemos el significado. No sabemos lo que queríamos decir con 16 años. No teníamos ni idea", ha matizado David.
Las canciones de La Maketa con una peculiaridad
La madre encontró La Maketa madre —haciendo limpieza— y por eso LA MAKETA tiene mucha mejor calidad que lo que hemos escuchado en internet.
Que se escuche mejor no quiere decir que les vayan a dar un Grammy a Mejor sonido, han bromeado los dos músicos sobre cómo se grabaron los temas del álbum.
Estopa nunca ha puesto La Maketa en internet
Si ya has escuchado La Maketa (o algunas de sus canciones) debes saber que Estopa no está detrás. "Alguna gente la puso con toda su buena intención y luego ha estado por ahí", ha dicho David. "Las canciones no estaban matriculadas. No cobrábamos".
¿Y qué pasó? Que un día dijeron Vamos a cobrar de la puta maketa. "Más bien 30 años después", ha matizado José. "Nunca es tarde, yo creo que ya la ha sacado todo el mundo, pero nunca es tarde", ha dicho David.
La Maketa, un disco con canciones de su padre y de su madre
¿Qué es La Maketa? Seguro que muchos fans de Estopa tienen la respuesta, pero ¿qué es La Maketa para David y José?
"Nosotros nunca la llamamos La Maketa. En realidad eran canciones que íbamos grabando, cada una de su padre y de su madre. La primera fue de 1996, luego en 1997...", ha contado David sobre la previa al disco Estopa de 1999.
De alguna manera podría decirse que en 2027 cumple 30 años (aunque no es exactamente así) y de ahí que el lanzamiento del disco venga con una gira.
"Como dice José, La Maketa es una capsula del tiempo que hemos desenterrado. Hemos visto cara a cara nuestros yoes del pasado y no los entendemos...", ha reconocido David para luego contar que de esas canciones salieron las 12 de su primer disco, que no eligieron ellos sino alguien de la discográfica.
De La Maketa salió el primer disco y "el segundo disco también se nutrió de esta Maketa aunque ya empezamos a hacer cosas nuevas (...)", ha seguido José. "Luego se fueron quedando canciones de esta Maketa se quedaron sin editar porque íbamos haciendo canciones nuevas y te apetecía enseñarlas".
"El proyecto MKT no es solo un disco"
Naturalidad ante todo. "El proyecto MKT es una pollada que nos hemos inventado", ha dicho David antes de entrar en detalles sobre este proyecto que llevan varios días calentando en redes sociales.
"No es solo un disco, no es solo una gira. Es un disco y una gira", ha dicho para luego bromear. "No vamos a sacar una línea de ropa interior".
¿Por qué la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona?
El sitio de la rueda de prensa no es casual. Es la casa de David y también un lugar muy importante para la sociedad, según ha dejado claro el dúo de Cornellá nada más empezar.
"Lo hemos elegido porque yo estudio aquí, ara qué nos vamos a engañar, es algo personal. Y porque creemos que la Universidad pública permite que alguien que no tiene recursos pueda estudiar. Es lo que iguala, el auténtico ascensor social", ha dicho David antes de dar paso a José para hablar de este nuevo proyecto.
🔴 Empieza la rueda de prensa de Estopa para presentar el proyecto 'E DE ESTOPA'
¡Ya está aquí Estopa y ya sabemos de qué va Proyecto MKT!
Estopa ha mostrado el vídeo Acto IV del proyecto E de Estopa nada más empezar la rueda de prensa y ha revelado qué hay detrás.
- Nuevo disco - La Maketa
- Nueva Gira: Valencia (12/06/2027), Barcelona, (18/06/2027), Sevilla (26/06/2027) y Madrid (09/07/2027)
- Fecha de venta de entradas: 17 de noviembre de 2026 a las 22:22 horas en estopa.com
¡Es la hora!
La rueda de prensa arranca a las 13:00 horas aunque todavía estamos esperando a ver a David y José. El salón de actos de la Salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona está lleno pero aún no han llegado los protagonistas.
El Día de la Estopidad se acerca
¡No es un día cualquiera! El viernes 18 se celebra el Día de la Estopidad y Estopa quiere hacer un gran anuncio previo.
Ese día, en 1999, lanzaron el disco Estopa, con el que insuflaron un soplo de aire fresco a la rumba catalana y que les cambió la vida, y cambió también la industrial musical española
La fecha se quedó marcada en rojo en el calendario de los Estopa y el dúo de Cornellá decidió celebrarla a lo grande en 2024 con una gira de 24 conciertos con paradas en ciudades como Madrid, Zaragoza o Barcelona.
Este 2026 se cumplen 27 años del álbum y, aunque la cifra no es redonda, muchos se plantean que E de Estopa podría esconder algo grande y que la convocatoria de rueda de prensa es solo para anunciar lo que llegará ese día.
Dónde ver la rueda de prensa de Estopa
Conéctate a Instagram, TikTok o YouTube. La rueda de prensa de Estopa puede seguirse por estos tres canales.
Estopa está a punto de lanzar algo grande
¡Llegó el momento! Estopa revela este martes 13 de octubre qué hay detrás del proyecto E de Estopa que lleva días circulando en redes sociales.
A las 13:00 horas David y José se sientan delante de las cámaras para presentarlo en una rueda de prensa que se puede seguir en directo desde distintos canales.