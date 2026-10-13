Última hora nuevo proyecto de Estopa: el disco 'La MAKETA', la canción 'Bicho raro', una gira de cuatro conciertos y más

La Maketa, un disco con canciones de su padre y de su madre

¿Qué es La Maketa? Seguro que muchos fans de Estopa tienen la respuesta, pero ¿qué es La Maketa para David y José?

"Nosotros nunca la llamamos La Maketa. En realidad eran canciones que íbamos grabando, cada una de su padre y de su madre. La primera fue de 1996, luego en 1997...", ha contado David sobre la previa al disco Estopa de 1999.

De alguna manera podría decirse que en 2027 cumple 30 años (aunque no es exactamente así) y de ahí que el lanzamiento del disco venga con una gira.

"Como dice José, La Maketa es una capsula del tiempo que hemos desenterrado. Hemos visto cara a cara nuestros yoes del pasado y no los entendemos...", ha reconocido David para luego contar que de esas canciones salieron las 12 de su primer disco, que no eligieron ellos sino alguien de la discográfica.

De La Maketa salió el primer disco y "el segundo disco también se nutrió de esta Maketa aunque ya empezamos a hacer cosas nuevas (...)", ha seguido José. "Luego se fueron quedando canciones de esta Maketa se quedaron sin editar porque íbamos haciendo canciones nuevas y te apetecía enseñarlas".