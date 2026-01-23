Última hora preventa de entradas BTS: a qué hora empieza, los precios, las fechas de los conciertos y más

🤑¿HABRÁ PRECIOS DINÁMICOS PARA BTS?

Los fans de BTS en España defienden que "el uso de 'precios dinámicos' u ocultos hasta el momento del pago genera indefensión y presión indebida". Sin embargo, Ticketmaster niega que utilicen precios dinámicos. Así lo confirmó Ana Valdovinos, máxima responsable de Ticketmaster España, tras las quejas por la venta de entradas de Rosalía.

"Desde Ticketmaster no trabajamos con precios dinámicos, porque no tenemos ningún algoritmo ni ningún método de cambio de precios", dijo en diciembre de 2025 para EFE. "Lo que se permite es un sistema en el que los precios los determinan siempre los organizadores de los eventos; pueden determinar el precio de cada butaca, pero este no cambia durante todo el proceso de compra", añadió.

En abril de 2025, Europa FM se puso en contacto con el Departamento de Comunicación de Ticketmaster, que confirmó que se eligió "esa modalidad Platinum para un tipo de entradas" para los conciertos de Lady Gaga. Además, aseguraron que esto es una decisión de "la artista y el promotor" y que "no hay ningún algoritmo detrás", es decir, que fue el equipo de Lady Gaga en coordinación con Ticketmaster el que marcó "los máximos de los precios".

Según la página web de Ticketmaster, "las entradas Platinum dan a los fans acceso a algunas de las entradas más populares a un precio establecido por el organizador del evento (equipo deportivo, equipo del artista, productor teatral, etc.)". Además, la información recalca que la tiquetera "no utiliza ninguna tecnología de precios dinámicos basada en algoritmos".