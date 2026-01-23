Última hora preventa de entradas BTS: a qué hora empieza, los precios, las fechas de los conciertos y más
¡Llegó el día de la preventa de entradas para ver a BTS en Madrid! Los días 26 y 27 de junio la ARMY española tiene una cita con la boyband de K-POP, y este 23 de enero aquellos con membresía oficial pueden comprar los tickets para verlos en directo. Te contamos en directo cómo evoluciona la preventa ARMY MEMBERSHIP.
Precios de las entradas de BTS para Madrid
Así es el escenario de los conciertos de BTS
Cómo comprar entradas para los conciertos de BTS
Guía para no perderte en la preventa y venta de entradas de BTS en Madrid
¿QUÉ DISPOSITIVO ES MEJOR PARA LA PREVENTA DE BTS?
¿Móvil u ordenador? Según información oficial de Ticketmaster, lo mejor es usar el ordenador cuando entres a las colas para diferentes shows:
"Si te unes a la cola para diferentes shows, recomendamos usar el ordenador (solo una pestaña por show)".
👉RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA PREVENTA
Estas últimas horas antes de la preventa de entradas de BTS en Madrid la cuenta de Ticketmaster ha respondido a distintas dudas. Así que, ¡apunta!
- Se recomienda usar un único dispositivo y abrir una pestaña por fecha..
- Así, se recomienda tener una pestaña abierta por cada show para el que te hayas registrado. Pero no se aconseja tener varias pestañas abiertas para un mismo show, ya que puede provocar errores.
- Distintas personas con distintas cuenta y distintos dispositivos pueden estar conectadas a la misma red de wifi.
💿TODO SOBRE 'ARIRANG', DISCO DE LA GIRA
Aunque BTSno se ha pronunciado demasiado sobre su nuevo disco, ARIRANG, poco a poco se develan los proyectos, con el que se recorrerán el mundo en conciertos:
- El disco saldrá a la venta el 20 de marzo.
- En su portada gris se ven difuminadas la figuras de Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook vestidos de traje.
- El Arirang es un canto lírico popular de Corea del Sur. Se trata de una canción con diversas interpretaciones que pasa de padres a hijos y que se interpreta en familia.
😣CASI CUATRO AÑOS SIN ACTUAR JUNTOS
¿Por qué lleva BTS tanto tiempo sin actuar juntos? Ahora vuelven a los escenarios en 2026 con dos paradas en Madrid, pero desde 2022 no se han dado conciertos por varias razones:
Por un lado está el servicio militar surcoreano. En Corea del Sur los hombres deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio obligatorio, y eso provocó que el grupo no pudiera continuar sus andadas en la música con normalidad. De hecho, el alistamiento de los miembros fue escalonado a partir de 2022, por lo que fue imposible coordinar proyectos en conjunto.
Por otro, estos años los artistas no han querido separarse del todo de la música, y por eso también han aprovechado para explorar su faceta en solitario antes o después de alistarse en el servicio militar. Una faceta en solitario que a veces han compaginado con los proyectos de la boyband antes del descanso de estos años.
🎵¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE ACTÚO BTS?
Este 2026 BTS se recorre el mundo en una gira de reencuentro, pues la boy band llevaba desde hace casi cuatro años con proyectos por separado y pocas apariciones públicas juntos.
En concreto, la última vez que actuaron todos juntos sobre el escenario fue en Busan, en Corea del Sur, el 15 de octubre de 2022., con un fin de la gira Permission to Dance On Stage a lo grande.
🤑¿HABRÁ PRECIOS DINÁMICOS PARA BTS?
Los fans de BTS en España defienden que "el uso de 'precios dinámicos' u ocultos hasta el momento del pago genera indefensión y presión indebida". Sin embargo, Ticketmaster niega que utilicen precios dinámicos. Así lo confirmó Ana Valdovinos, máxima responsable de Ticketmaster España, tras las quejas por la venta de entradas de Rosalía.
"Desde Ticketmaster no trabajamos con precios dinámicos, porque no tenemos ningún algoritmo ni ningún método de cambio de precios", dijo en diciembre de 2025 para EFE. "Lo que se permite es un sistema en el que los precios los determinan siempre los organizadores de los eventos; pueden determinar el precio de cada butaca, pero este no cambia durante todo el proceso de compra", añadió.
En abril de 2025, Europa FM se puso en contacto con el Departamento de Comunicación de Ticketmaster, que confirmó que se eligió "esa modalidad Platinum para un tipo de entradas" para los conciertos de Lady Gaga. Además, aseguraron que esto es una decisión de "la artista y el promotor" y que "no hay ningún algoritmo detrás", es decir, que fue el equipo de Lady Gaga en coordinación con Ticketmaster el que marcó "los máximos de los precios".
Según la página web de Ticketmaster, "las entradas Platinum dan a los fans acceso a algunas de las entradas más populares a un precio establecido por el organizador del evento (equipo deportivo, equipo del artista, productor teatral, etc.)". Además, la información recalca que la tiquetera "no utiliza ninguna tecnología de precios dinámicos basada en algoritmos".
😶POLÉMICA EN LA ARMY ESPAÑOLA
En la industria musical, es habitual que los precios de las entradas no se conozcan hasta el inicio de la preventa. Así ocurrió recientemente con Rosalía o Bruno Mars. Los fans de BTS han querido evitar eso y por ello se publicaron el jueves 22 de enero, pero a cambio la preventa se retrasó a este viernes 23 de enero.
Y esto último no ha sentado demasiado bien: "La gente que no consiga entradas en sus preventas vendrá a intentar conseguirlas a la de Madrid y reducir más nuestras posibilidades", dice @EleHwang_ en X, ya que solo se han reprogramado las preventas de España y México. En otros países de Europa —como Reino Unido— se mantuvo en el día 22.
🎟️¿CUÁNTAS ENTRADAS SE PUEDEN COMPRAR?
Según informa Ticketmaster, en la preventa de este 23 de enero solo se puede comprar por usuario (y por ende, por código de membresía) un máximo de cuatro entradas por concierto.
📅TODAS LAS FECHAS DE LA GIRA DE BTS
Para aquellos que quieran varias opciones de compra además de España, estos son todos los conciertos de BTS:
- Goyang, Corea del Sur – 9, 11 y 12 de abril
- Tokio, Japón – 17 y 18 de abril
- Tampa, Estados Unidos – 25 y 26 de abril
- El Paso, Estados Unidos – 2 y 3 de mayo
- Ciudad de México, México – 7, 9 y 10 de mayo
- Stanford, Estados Unidos – 23, 24 y 27 de mayo
- Busan, Corea del Sur – 12 y 13 de junio
- Madrid, España – 26 y 27 de junio
- Bruselas, Bélgica – 1 y 2 de julio
- Londres, Reino Unido – 6 y 7 de julio
- Múnich, Alemania – 11 y 12 de julio
- París, Francia – 17 y 18 de julio
- East Rutherford, Estados Unidos – 1 y 2 de agosto
- Foxborough, Estados Unidos – 5 y 6 de agosto
- Baltimore, Estados Unidos – 10 y 11 de agosto
- Arlington, Estados Unidos – 15 y 16 de agosto
- Toronto, Canadá – 22 y 23 de agosto
- Chicago, Estados Unidos – 27 y 28 de agosto
- Los Ángeles, Estados Unidos – 1, 2, 5 y 6 de septiembre
- Bogotá, Colombia – 2 y 3 de octubre
- Lima, Perú – 9 y 10 de octubre
- Santiago de Chile, Chile – 16 y 17 de octubre
- Buenos Aires, Argentina – 23 y 24 de octubre
- São Paulo, Brasil – 28, 30 y 31 de octubre
- Kaohsiung, Taiwán – 19, 21 y 22 de noviembre
- Bangkok, Tailandia – 3, 5 y 6 de diciembre
- Kuala Lumpur, Malasia – 12 y 13 de diciembre
- Singapur, Singapur – 17, 19, 20 y 22 de diciembre
- Yakarta, Indonesia – 25 y 27 de diciembre
- Melbourne, Australia – 12 y 13 de febrero de 2027
- Sídney, Australia – 20 y 21 de febrero de 2027
- Hong Kong, China (R.A.E.) – 4, 6 y 7 de marzo de 2027
- Manila, Filipinas – 13 y 14 de marzo de 2027
💜PREVENTA DE LAS ENTRADAS DE BTS
Después del cambio de día, este viernes 23 de enero comienza la preventa para los conciertos de BTS.
A partir de las 14:00 horas podrás hacerte con las entradas de los conciertos si eres parte de la ARMY MEMBERSHIP. Estas son las recomendaciones de Ticketmaster:
- Únete a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que comience la venta
- Usa solo un navegador, pestaña o dispositivo; usar varios puede causar errores.
- Verás tu posición en la fila cuando comience la venta.
- No actualices la página; podrías ser expulsadx o marcadx como un bot.
- La disponibilidad de entradas cambia a medida que lxs fans completan sus compras; el mapa de asientos se actualiza automáticamente.
👀CÓMO FUNCIONA LA PREVENTA DE MEMBERSHIP ARMY
Una vez registrados en Weverse antes del 19 de enero de 00:00 horas con la membresía oficial de BTS, la ARMY habrá recibido la información de acceso a la preventa para finalmente este 23 de enero. "El Weverse ID (dirección de correo electrónico) asociado a tu ARMY MEMBERSHIP debe coincidir con el correo electrónico vinculado a tu cuenta de Ticketmaster; si no coincide, no podrás unirte a la cola virtual", remarca la ticketera.
Ticketmaster también da instrucciones de lo que deberá hacer el fan de BTS una vez dentro de la cola virtual de la preventa: "Cuando sea tu turno de comprar, se te solicitará tu NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (que comienza con BA + 9 dígitos) para desbloquear las entradas. No se necesita ningún código de preventa adicional".
Asimismo, pone en preaviso: "Si tienes más de una ARMY MEMBERSHIP, utiliza el número de membresía asociado a la preventa para la que te registraste. Consulta las Preguntas Frecuentes (FAQ) para más detalles".
💸LISTADO DE PRECIOS PARA BTS EN MADRID
Después de mucho pedirlo, la ARMY ha conseguido conocer los precios oficiales de las entradas de los conciertos en Madrid:
Rangos de precio:
- 79,50 €
- 102 €
- 124,50 €
- 147,50 €
- 170 €
- 266,50 €
A estos costes hay que sumarle "un cargo de 2 € por transacción".
Entradas VIP:
- 464,50 €
- 561 €
Entradas Platinum:
- Precio máximo de 549 €
"Los precios de las entradas no cambiarán durante la preventa ni la venta general", recuerda Live Nation.