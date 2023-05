Cómo están las apuestas de Eurovisión horas después de la segunda semifinal

No hay tiempo suficiente para pasar la resaca de la segunda semifinal y que no se fusione con la emoción de preparar la velada de la inminente final de Eurovisión 2023.

La ciudad inglesa de Liverpool determinó la noche de este jueves 11 de mayo quiénes eran los últimos finalistas de esta edición.

Estos son los países que están en el top 10 de las apuestas

Las apuestas de pago componen una foto a tiempo real fiable de cómo evoluciona la reacción del público ante las candidaturas. Es la orientación perfecta para saber que preferencias son más populares y qué países tienen más papeletas para ganar. Aunque nunca nada es seguro.

Blanca Paloma empezó en el puesto 12 cuando ganó el Benidorm Fest y rápidamente entró en el top 10. Desde entonces, ha conseguido mantenerse en el ranking de EurovisionWorld -que aglutina y suma los valores de varias casas de apuestas- es el cuarto.

En este momento se encuentra en la sexta posición. El porcentaje estimado para ganar es de un 3%.

1. Suecia - Loreen - Tattoo (55%)

(55%) 2. Finlandia -Käärijä - Cha Cha Cha (21%)

(21%) 3. Ucrania - Tvorchi - Heart of Steel (6%)

(6%) 4. Israel - Noa Kirel - Unicorn (3%)

(3%) 5. Francia - La Zarra - Évidemment (3%)

(3%) 6. España - Blanca Paloma - EAEA (3%)

(3%) 7. Noruega - Alessandra - Queen of Kings (3%)

(3%) 8. Italia - Marco Mengoni - Due vite (1%)

(1%) 9. Reino Unido - Mae Muller - I Wrote A Song (1%)

(1%) 10. Austria - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (1%)

Israel supera a Blanca Paloma

Durante las últimas dos semanas, Blanca Paloma ha mantenido el quinto puesto. Pero las cosas han cambiado hace cuestión de horas superando nuestro EAEA. Se trata de Unicorn, el tema israelí interpretado por Noa Kirel y que ya estaba entre las 10 favoritas. La semifinal celebrada este jueves ha pasado factura, que ha alentado la puntuación a países que estaban rezagados o por detrás de nuestro tema.

Algunos de los países clasificados en la segunda semifinal también se acercan mucho al bloque de los 10 favoritos. Como Austria (en la posición 10 con su Who The Hell Is Edgar?), Bélgica (11, Because of you) y Armenia (13, Future Lover).

Pero las apuestas no aseguran la victoria de ningún participante. Solo se aproximan a lo que luego sucede en las pantallas que dependerá, sobre todo, del televoto.

Está claro que la de Elche que homenajea a la yaya Carmen ha conquistado a una gran parte de los europeos. Así que todo puede pasar. Teniendo en cuenta el quinto puesto mantenido estas últimas semanas por la española, repasamos un par de casos en los que países que también se posicionaron en las casas de apuestas en el quinto lugar, se alzaron después con la victoria.

En Róterdam 2021, Maneskin ganó con Zitti e buoni, como nos cuenta el archivo de RTVE. Un tema que tenía a cuatro países por delante más favoritos para hacerse con el galardón y que rápidamente se convirtió en un himno y alzó al grupo al panorama musical internacional.

Maneskin encumbra a Italia en Eurovisión 2021 con Zitti E Buoni.

Otro ejemplo es el de 2017 en la capital ucrania: Salvador Sobral y su Amar pelos dois se hicieron con la victoria para Portugal. Una canción que no parecía demasiado eurovisiva y que conquistó a todos con su balada triste de amor.