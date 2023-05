¿Por qué Israel participa en Eurovisión y desde cuándo lo hace?

Te interesa

En Eurovisión no solo participa Europa o los países de la Unión Europea. Va más allá, e Israel —o Australia— es un ejemplo. Su primera participación en el festival de música fue en 1973, y ya acumula casi 50 ediciones.

Aunque no esté ubicado en el continente, Israel forma parte dl certamen por ser miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo internacional asociado que organiza concurso. En sus bases se establece que pueden participar en el Festival de Eurovisión todos los países que sean miembros de pleno derecho de la UER, además de aquellos que sean asociados a la UER y sean invitados por el organismo, como en el caso de Australia.

Volvamos a Israel y su debut en 1973. Se inauguró en el festival con Ilanit y su tema Ey Sham. El sexto año de participación se llevó el primer galardón, con Izhar Cohen y the Alphabetha al ritmo A ba ni bi, y repitieron victoria el año consecutivo con un Hallelujah afinado por Gali Atari y Milk and Honey. Hasta hoy, Israel ha logrado hacerse con el galardón dos ediciones más. La siguiente no llegó hasta 1998, cuando Dana International arrasó en la edición de Birmingham con el tema Diva —hoy un himno—. Su victoria levantó tantos admiradores como detractores en su país por ser la primera transexual en ganar el concurso. 2018 fue la última edición ganadora para el país, que sacudió el festival con el fenómeno que provocó la canción Toy, interpretada por Netta.

Dana International interpreta Diva en Eurovisión 1998 por Israel.

La polémica de Israel en 2022

El año pasado no fue para Israel. La apuesta del cantante Michael Ben David y su I.M se quedaron en la semifinal. Por primera vez desde el año 2014, el país de Oriente Medio no logró clasificarse para la final del concurso.

Fue una ausencia ruidosa. Se extendió el bulo de que el artista había sido descalificado por "conducta inapropiada" haciendo referencia a un momento en que los presentadores se acercaron al equipo israelí. El cantante había besado en la mejilla a Laura Pausini y Alessandro Cattelan.

Lo que ocurrió fue muy distinto. Tal y como aclaró la propia organización UER: hubo un error de traducción durante la rueda de prensa del 13 de mayo. Un periodista utilizó el término "descalificado" al preguntar sobre el artista israelí que se replicó en redes y medios italianos, y posteriormente en España. El motivo real resultó ser el mismo que el del resto de países que no se clasificaron en la semifinal: no recibió suficientes puntos por parte del jurado.

Israel, entre las 10 favoritas

Israel viene pisando fuerte en el concurso este año. Tras su ausencia en la final de 2022, la joven artista de 21 años Noa Kirel llega este 2023 para volver a colocar a su país en la cima con el tema seleccionado para esta edición, Unicorn. La también actriz es una cantante de éxito en Israel; uno de sus últimos singles acumula 36 millones de visualizaciones en YouTube, Thought about that.

Viceoclip del tema Unicorn, apuesta de Israel para Eurovisión 2023.

Su apuesta para el festival ha sido escrita por ella misma y varios compositores, entre ellos, Doron Madalie, compositor de Toy. Parece convencer. Las apuestas sitúan la canción israelí entre las 10 favoritas.

En 2020, la artista firmó un contrato con el sello discográfico estadounidense Atlantic Records —que representa a cantantes como Cardi B o Coldplay— y se convirtió en la primera cantante de Israel en hacerlo.