¿Cómo se llama la nueva canción de Aitana? Los fans creen conocer la respuesta

Aitana está cumpliendo muchos sueños en las últimas semanas.

La artista catalana continúa de resaca emocional después de su alucinante concierto en el Rock in Rio Lisboa, un festival donde compartió cartel con cantantes de la talla de Doja Cat o Camila Cabello. Durante su show, deleitó a los asistentes con algunos de sus temazos como miamor, Vas a quedarte, Mon amour o Mariposas.

Se trataba de una gran oportunidad de darse a conocer entre los portugueses, por lo que ella llegó a confesar que se había planteado rechazar la oferta. "En Portugal no he venido a hacer promoción, no he venido a que me conozcan. Me la estoy jugando un poco al venir como primer lugar al Rock in Rio", dijo en rueda de prensa.

La intérprete de Formentera ha conseguido dejar los miedos detrás y arrasar en tierras lusas, por lo que ha querido dedicarles un bonito post en Instagram: "Ha sido un sueño, 2 shows tan increíbles tan seguidos, un sueño de verdad. No me esperaba a tanta gente".

A simple vista, se trata de una publicación inocente y no habría que darle demasiada importancia... No es así. Si nos fijamos en otra que compartió poco antes de su concierto, nos daremos que hay una palabra a la Aitana está dando mucha importancia: "Hoy se me cumple un suEÑO, actuar en el @rockinriolisboa y aunq estoy muy nerviosa, vamos con TODA:)".

En los tres últimos posts ha repetido la palabra 'sueño' en tres ocasiones y en una de ellas ha subrayado la palabra como suEÑO. Los fans son muy inteligentes y han comenzado a sacar sus propias teorías, contando que creen que el nuevo single de la artista catalana posiblemente se llame así.

¿Hotel Aitana?

Además, Aitana ha compartido en su cuenta de Twitter los emojis de una llave, un hotel y una pica. Esto parece tener relación con una pieza de merchandising que había mandado a sus seguidores, un llavero con la frase 'Hotel Aitana' y las coordenadas 4º23.