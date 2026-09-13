Aitana prepara su nuevo álbum con GALE: todo lo que sabemos de su quinto disco

Ha pasado más de un año y tres meses desde que Aitana publicó su último álbum, CUARTO AZUL (2025). Entre medias, lanzó una colaboración con Danny Ocean, pero eso es todo. Los fans llevan desde entonces disfrutando de canciones como SUPERESTRELLA o CONEXIÓN PSÍQUICA, pero ya tienen ganas de escuchar temas inéditos.

Para amenizar la espera, Aitana ha confirmado un detalle fundamental de su próximo proyecto, que será el quinto álbum de estudio de su carrera. El viernes 11 de septiembre, durante su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid con la gira Cuarto Azul World Tour, la artista confesó que está creando nueva música junto a GALE, una artista, compositora y productora puertorriqueña de 33 años.

Aitana se refirió a GALE como una de sus mejores amigas, y lo cierto es que su relación es cada vez más cercana. La joven ha actuado como telonera en los dos primeros conciertos de Aitana en Madrid con esta gira, demostrando una perfecta sintonía personal y profesional.

A esto hay que sumarle que las dos artistas ya trabajaron juntas para nueve canciones del cuarto disco de Aitana: DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI, SEGUNDO INTENTO, ¿PARA QUÉ VOLVER?, CUARTO AZUL, DESDE QUE YA NO HABLAMOS, EX EX EX, LA CHICA PERFECTA y los éxitos CONEXIÓN PSÍQUICA y SUPERESTRELLA. Además, GALE también participó en la composición de Quieres, la colaboración de Aitana, Emilia y Ptazeta de 2022.

Aitana lleva meses creando nueva música

En abril de 2026, Aitana desveló que estaba inmersa en sesiones de estudio para crear "nueva música". Lo dijo a través de su canal de WhatsApp, donde también explicó que quería mantener una relación más sana con las redes sociales para no sentirse presionada a publicar cualquier cosa.

"Ahora que estoy de ensayos y haciendo mucha música, estoy más enfocada en hacer eso y no en estar haciendo fotos. Y del estudio no tengo muchas fotos porque fui en pijama todos los días", aseguró, compartiendo un selfie ante el micrófono.

A modo de conclusión, dijo: "Quiero disfrutar el hacer música, quiero disfrutar del día a día con la gente que quiero y no estar pensando todo el rato que debería estar haciendo fotos o sacar contenido, porque la verdad eso no es lo que me hace feliz. Me hace feliz la música y estar encima del escenario. Me hace feliz estar menos con el móvil".

Rumores sobre su próximo disco

Mientras esperan nueva música, los fans de Aitana están creando sus propias teorías sobre los futuros lanzamientos de la artista. Hay quienes especulan con posibles colaboraciones con Martin Garrix, Metrika o Julieta, pues todos ellos han subido al escenario del Cuarto Azul World Tour para bailar al ritmo del remix de SUPERESTRELLA, el cual suena al final de cada concierto a modo de cierre.

También hay especulaciones sobre el color predominante del disco. Si Aitana lo apostó todo al azul con su cuarto disco, el quinto podría estar dominado por el rosa. Esta teoría surgió tras los conciertos de la artista en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde apareció con un conjunto completamente rosa y un micrófono a juego.

Esto podría ser un detalle insignificante, pero lo cierto es que este vestuario supuso una gran novedad respecto a los anteriores shows, donde el azul o los tonos neutros fueron protagonistas.

Sin embargo, todo esto son teorías. De momento, se sabe que Aitana lleva más de cuatro meses creando nueva música y que está componiendo con GALE. Cómo suena o cuándo verá la luz el nuevo disco sigue siendo un misterio.