Concierto de Niall Horan en Barcelona: horario, setlist, cómo llegar y accesos del Palau Sant Jordi

Por fin ha llegado el día de ver a Niall Horan en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Este domingo 25 de octubre, el cantante irlandés y ex de One Direction celebra su concierto en la capital catalana como parte de la gira mundial Dinner Party Live On Tour. Si aún no tienes entrada, todavía puedes comprarla en Ticketmaster.

Niall Horan comenzó la gira de su nuevo disco Dinner Party el pasado 22 de septiembre en Reino Unido y seguirá actuando en Europa hasta el 16 de noviembre. Después, ya entrado el 2027, pasará por Australia, Estados Unidos, Canadá y México hasta poner fin al tour el 29 de mayo.

En este artículo, recopilamos toda la información práctica sobre el concierto de Niall Horan en Barcelona para responder las dudas más habituales: ¿A qué hora empieza el show? ¿Quiénes son los teloneros? ¿Cómo se llega al Palau Sant Jordi? ¿Por qué acceso debo entrar? ¿Qué canciones forman parte del setlist?

Horario de Niall Horan en Barcelona

16:30 - Check In Early Entry

19:00 - Early Entry

19:15 - Premium Seated Package

19:15 - Apertura de puertas

19:45 - Actuación de Alex Spencer (telonero)

20:15 - Actuación de Flowerovlove (telonera)

21:15 - Concierto de Niall Horan

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi está en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992. Hasta el recinto se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. En transporte público hay varias opciones:

Andando . Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.

. Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas. Metro . La parada más cercana es Plaza España (L1 y L5).

. La parada más cercana es Plaza España (L1 y L5). Autobús . Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150.

. Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150. Tren (FGC) . El tren llega hasta Plaza España.

. El tren llega hasta Plaza España. Bicicleta. Desde Plaza España se puede subir al recinto en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.

Pincha aquí para ver la ubicación del Palau Sant Jordi en Google Maps.

Accesos del Palau Sant Jordi

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales:

Quienes tengan entrada de pista y grada acceden por los accesos principales .

y acceden por los . Las entradas Early Entry y Premium Seated acceden por el Acceso 4 situado en el lateral izquierdo.

Setlist de Niall Horan

A juzgar por su último concierto en Ámsterdam, Niall Horan interpreta un repertorio de 23 canciones (incluida una de One Direction):