Concierto de Niall Horan en Barcelona: horario, setlist, cómo llegar y accesos del Palau Sant Jordi
Niall Horan aterriza este domingo 25 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona con su gira Dinner Party Live On Tour. Si tienes entrada, descubre toda la información práctica sobre el horario del concierto, los accesos o las canciones del repertorio.
Letra en español de 'End of an Era', la canción de Niall Horan sobre Liam Payne: "No pude despedirme"
Por fin ha llegado el día de ver a Niall Horan en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Este domingo 25 de octubre, el cantante irlandés y ex de One Direction celebra su concierto en la capital catalana como parte de la gira mundial Dinner Party Live On Tour. Si aún no tienes entrada, todavía puedes comprarla en Ticketmaster.
Niall Horan comenzó la gira de su nuevo disco Dinner Party el pasado 22 de septiembre en Reino Unido y seguirá actuando en Europa hasta el 16 de noviembre. Después, ya entrado el 2027, pasará por Australia, Estados Unidos, Canadá y México hasta poner fin al tour el 29 de mayo.
En este artículo, recopilamos toda la información práctica sobre el concierto de Niall Horan en Barcelona para responder las dudas más habituales: ¿A qué hora empieza el show? ¿Quiénes son los teloneros? ¿Cómo se llega al Palau Sant Jordi? ¿Por qué acceso debo entrar? ¿Qué canciones forman parte del setlist?
Horario de Niall Horan en Barcelona
- 16:30 - Check In Early Entry
- 19:00 - Early Entry
- 19:15 - Premium Seated Package
- 19:15 - Apertura de puertas
- 19:45 - Actuación de Alex Spencer (telonero)
- 20:15 - Actuación de Flowerovlove (telonera)
- 21:15 - Concierto de Niall Horan
Cómo llegar al Palau Sant Jordi
El Palau Sant Jordi está en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992. Hasta el recinto se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. En transporte público hay varias opciones:
- Andando. Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.
- Metro. La parada más cercana es Plaza España (L1 y L5).
- Autobús. Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150.
- Tren (FGC). El tren llega hasta Plaza España.
- Bicicleta. Desde Plaza España se puede subir al recinto en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.
Pincha aquí para ver la ubicación del Palau Sant Jordi en Google Maps.
Accesos del Palau Sant Jordi
Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales:
- Quienes tengan entrada de pista y grada acceden por los accesos principales.
- Las entradas Early Entry y Premium Seated acceden por el Acceso 4 situado en el lateral izquierdo.
Setlist de Niall Horan
A juzgar por su último concierto en Ámsterdam, Niall Horan interpreta un repertorio de 23 canciones (incluida una de One Direction):
- Tastes So Good
- Heartbreak Weather
- Pretty
- Black and White
- This Town
- Dinner Party
- Boys Are Fun
- Monochromatic
- End of an Era
- Flicker
- Die If I Don’t
- Still
- Too Much to Ask
- Must Be Love
- On My Own
- Nice to Meet Ya
- Small Talk
- Flowers
- If You Leave Me
- Steal My Girl (One Direction)
- Save My Life
- Slow Hands
- Heaven