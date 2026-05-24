Letra en español de 'End of an Era', la canción de Niall Horan sobre Liam Payne: "No pude despedirme"

Niall Horan no pudo despedirse de Liam Payne antes de su muerte, así que lo hace ahora a través de una canción: End of an Era .

Niall Horan publicó el 22 de mayo la canción End of an Era, el tercer adelanto de su nuevo disco: Dinner Party. Se trata de un tema donde el cantante se despide de Liam Payne, su excompañero de One Direction que murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina).

La letra de End of an Era habla de su bonita amistad y reflexiona sobre el dolor de perder a alguien sin despedirte: "Se siente como dejar ir / Cosas que no deberíamos perder / Un respiro y se acabó / El final de una era / Se siente como dejar ir / A alguien de quien quiero más", dice el estribillo traducido al español del inglés.

"Lo nuestro era pura magia / Recuerdo cómo se sentía / El tiempo pasa tan rápido / Que no pude despedirme de ti"

Niall Horan compuso End of an Era con John Ryan y Julian Bunetta, aunque no pudieron acabarla hasta que se dieron cuenta de que estaban rindiendo tributo a Liam Payne de manera inconsciente. "Tuve una idea para una canción sobre dejar atrás tu pasado, pero con cierta nostalgia mientras te emocionas por el futuro", contó Horan en el pódcast And the Writer Is. Una vez aceptaron que era una canción sobre la muerte de Payne, el trío tardó cinco minutos en terminarla.

Niall Horan asistiendo al entierro de Liam Payne | Gtres

En una entrevista con GQ, Horan confesó que se enteró de la muerte de Payne por un mensaje en su teléfono: "No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia". Al hablar sobre lo que recuerda de Payne, no mencionó los momentos de gloria con One Direction, sino "noches jugando al FIFA en el autobús y bromeando entre bastidores".

En enero de 2026, Louis Tomlinson también publicó una canción que hablaría de la muerte de Liam Payne. Se trata de Dark To Light, un tema emotivo donde el artista se pregunta si hubiera podido hacer algo más por su excompañero de One Direction. Según The Sun, la familia de Payne tuvo acceso a la letra antes de su lanzamiento.

Letra en español de 'End of an Era'

Lo nuestro era pura magia

Recuerdo cómo se sentía

El tiempo pasa tan rápido

Que no pude despedirme de ti

-

Dos cuerdas llorando por separarse

Sombras riéndose de sus días bajo el sol

Las lágrimas caen como llega el futuro

Despacio y luego todo de golpe

-

Se siente como dejar ir

Cosas que no deberíamos perder

Un respiro y se acabó

El final de una era

Se siente como dejar ir

A alguien de quien quiero más

Un respiro y se acabó

El final de una era

-

Confundido y aterrorizado

Cómo cambian las cosas de la noche a la mañana

Pasos que no podemos desandar

-

Tiempos despreocupados sí tuvimos muchos

Miradas ingenuas sí nos veíamos tan jóvenes

Las lágrimas caen como llega el futuro

Despacio y luego todo de golpe

-

Se siente como dejar ir

Cosas que no deberíamos perder

Un respiro y se acabó

El final de una era

Se siente como dejar ir

A alguien de quien quiero más

Un respiro y se acabó

El final de una era

-

Se siente como dejar ir

Cosas que no deberíamos perder

Un respiro y se acabó

El final de una era

Es tan difícil dejar ir

A alguien de quien quiero más

Un respiro y se acabó

El final de una era