Conciertos de Alejandro Sanz en 2026: fechas y ciudades de su gira en España
La gira ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz está cerca de aterrizar en España. Una vez termine su recorrido por Estados Unidos, el madrileño actuará en 11 ciudades de su país entre junio y julio. ¡Y aún quedan algunas entradas disponibles!
Setlist de Alejandro Sanz en 2026: todas las canciones de su gira '¿Y ahora qué?'
Alejandro Sanz vuelve a España de gira este 2026 tres años después de su último show. Tras su paso por Latinoamérica, el artista está actualmente recorriendo ciudades de Estados Unidos como Washington o Brooklyn (Nueva York).
No será hasta los meses de junio y julio cuando Alejandro Sanz visite su país con la gira ¿Y ahora qué?, con la que celebrará 12 espectáculos en varias ciudades: Sevilla, Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola. Después, volverá a México en octubre.
"Tengo mucha ilusión con la gira en España, sé que va a gustar mucho y sorprender", comentó Sanz en su entrevista con Europa FM. En conversación con Billboard, reveló que quería tener invitados en sus conciertos y que empezó los ensayos en julio de 2025 en la finca que tiene en el campo. "Ahí monto una carpa y ahí ensayamos entre caballos, las ovejas, las gallinas", dijo.
Aún quedan entradas
Aunque Alejandro Sanz puso a la venta las entradas en octubre de 2025, aún quedan localidades en la mayoría de sus conciertos en España. Solo una fecha tiene colgado el cartel de "sold out", la del 9 de julio en la Plaza de Toros de Murcia. Para el resto de shows, aún se pueden comprar ticketsen su página web.
Fechas y ciudades de la gira '¿Y ahora qué?' en España
- 6 de junio - Sevilla - Estadio de la Cartuja
- 12 de junio - Gijón - Parque Hermanos Castro
- 14 de junio - Bilbao - Bilbao Exhibition Centre (BEC)
- 17 de junio - Mallorca - Estadi Mallorca Son Moix
- 20 de junio - Madrid - Riyadh Air Metropolitan
- 27 de junio - Barcelona - RCDE Stadium
- 4 de julio - Gran Canaria - Gran Live Fest
- 8 de julio - Murcia - Plaza de Toros
- 9 de julio - Murcia - Plaza de Toros (SOLD OUT)
- 11 de julio - Valencia - Estadio Ciutat de València
- 18 de julio - A Coruña - Coruña Sounds
- 24 de julio - Fuengirola (Málaga) - Marenostrum Fuengirola