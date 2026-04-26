Conciertos de Alejandro Sanz en 2026: fechas y ciudades de su gira en España

Alejandro Sanz vuelve a España de gira este 2026 tres años después de su último show. Tras su paso por Latinoamérica, el artista está actualmente recorriendo ciudades de Estados Unidos como Washington o Brooklyn (Nueva York).

No será hasta los meses de junio y julio cuando Alejandro Sanz visite su país con la gira ¿Y ahora qué?, con la que celebrará 12 espectáculos en varias ciudades: Sevilla, Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola. Después, volverá a México en octubre.

"Tengo mucha ilusión con la gira en España, sé que va a gustar mucho y sorprender", comentó Sanz en su entrevista con Europa FM. En conversación con Billboard, reveló que quería tener invitados en sus conciertos y que empezó los ensayos en julio de 2025 en la finca que tiene en el campo. "Ahí monto una carpa y ahí ensayamos entre caballos, las ovejas, las gallinas", dijo.

Aún quedan entradas

Aunque Alejandro Sanz puso a la venta las entradas en octubre de 2025, aún quedan localidades en la mayoría de sus conciertos en España. Solo una fecha tiene colgado el cartel de "sold out", la del 9 de julio en la Plaza de Toros de Murcia. Para el resto de shows, aún se pueden comprar ticketsen su página web.

Fechas y ciudades de la gira '¿Y ahora qué?' en España