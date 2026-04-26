Setlist de Alejandro Sanz en 2026: todas las canciones de su gira '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz lleva desde 2023 sin actuar en España, pero eso no significa que no haya estado encima de los escenarios. El artista ha recorrido numerosos países de Latinoamérica entre 2025 y principios de 2026, y ahora está dando conciertos en Estados Unidos.

No será hasta los meses de junio y julio cuando Alejandro Sanz visite su país con la gira ¿Y ahora qué?, con la que celebrará 12 espectáculos en varias ciudades: Sevilla, Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola. Aún se pueden comprar las últimas entradas en su página web. Después, volverá a México en octubre.

"Tengo mucha ilusión con la gira en España, sé que va a gustar mucho y sorprender", comentó Sanz en su entrevista con Europa FM. Ya entonces, el cantante dijo que sería el público el que acabaría eligiendo el repertorio de su gira, que ahora incluye más de 20 canciones con temas de su último álbum —como El vino de tu boca— y grandes clásicos —como Amiga mía, Corazón partío o Y, ¿Si fuera ella?—.

Repertorio de la gira de Alejandro Sanz