Las bonitas imágenes de Taylor Swift con Selena Gomez el día de su boda: "Lo más bonito que he visto" | INSTAGRAM @selenagomez

La estrecha relación de Taylor Swift y Selena Gomez es algo que el público conoce desde hace dos décadas. Las artistas coincidieron al comienzo de sus respectivas carreras, y desde entonces no se han separado.

Es por eso por lo que el día de la boda de Selena con Benny Blanco Swift fuera uno de los pilares fundamentales para la novia. Y las cantantes han celebrado el amor que sienten la una por la otra en público.

Selena Gomez ha querido darle la enhorabuena a su amiga por el estreno de su álbum The life of a showgirl con imágenes hasta ahora inéditas de su boda. En ellas aparece la intérprete de Love Story grabando a su amiga en el día más especial de su vida y envolviéndola de halagos. Juntas disfrutaron de los momentos previos a la celebración, pero también de la fiesta posterior.

"En honor a la Showgirl... ¡Encantada de tenerte a mi lado casi 20 años después, cocodrilo!", le dedicaba la empresaria a la cantautora junto a este carrusel de imágenes que ha fascinado a los seguidores de ambas.

Taylor Swift detalla cómo vivió la boda de Selena Gomez

Casi simultáneamente a la publicación de Gomez, Taylor Swift exponía lo que había significado para ella ver en directo a la actriz casarse. Lo hacía en el programa The Tonight Show Jimmy Fallon, donde se mostró totalmente encandilada por lo que vivió en la boda con su mejor amiga.

"Pude verla ser la más elegante y preciosa, no solo por ser la novia, sino que fue la imagen más impactante que he visto en mi vida. Nunca había visto nada tan bonito como ella el día de su boda. Se merece toda esta felicidad", compartió la diva del pop.

Por esta misma línea, Swift explicó que dio un discurso y que intentó no mencionar en ningún momento nada relativo a su compromiso, e incluso esconder su anillo para centrarse en el día tan especial de Selena Gomez.