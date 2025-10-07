Lali pone el broche de oro a la parte europea de su gira con La Riviera volcada | Getty Images

Con Madrid, Lali Espósito marcaba el cierre de sus fechas europeas con última gira. A sus espaldas, la argentina lleva 18 conciertos con los que sacó a relucir su No vayas a atender cuando el demonio llama, el sexto disco con el que encaja perfectamente para el show en vivo. Tras pasar como jurado en el Festival de San Sebastián y su show en la sala Razmatazz de Barcelona, la Sala Riviera se convertía en el lugar perfecto para marcar su cierre de panel de conciertos en el viejo continente.

Conforme te ibas acercando a la Sala La Riviera ya había un indicativo claro de que Argentina iba a ser la anfitriona de la noche: muchos fans llevaban la camista con franjas azules y blancas, un claro guiño a su selección de fútbol.

Pero este no era la única señal que nos daba a entender de que íbamos a presenciar el show de Lali. Había algún que otro fan que llevaba pintado en su rostro una especie de pentagrama, parecido al que representa Lali en la portada de su álbum.

Minutos antes del show, los asistentes pronunciaban el nombre de la protagonista del concierto. Toda una señal de que estaban impacientes por ver a la artista.

Lali se corona con su show en La Riviera

El espectáculo que ofrece Lali se puede definir como dinámico y espectacular. Un show donde la coreografía juega un papel clave (sin descuidar su voz) y a su vez evidencia que la artista demuestra que el escenario es su hábitat natural.

En el caso del concierto en Madrid, el espectáculo tuvo diferentes actos, donde se percibe las diversas facetas de la artista. Para ello, Lali contó con un equipo de bailarines, además de músicos en vivo. Todo ello para formar el tándem perfecto para su show.

El inicio se caracterizó por su cinematografía. En sus visuales, ya había un claro guiño a ese pentagrama representado en su último disco. De repente, apareció Lali como una auténtica rock star para iniciar su concierto con LOKURA. Un tema con el que la cantante avanzaba que el rock iba a tener un papel protagonista.

La energía del público se mantuvo arriba con Sexy y 2 Son 3. Dos temas con los que veíamos a una Lali segura y empoderada sobre el escenario.

A estos dos temas le siguieron Tu novia II, con el que realizó una interpretación llena de fuerza con la que los bailarines tomaron presencia con su coreografía y teatralidad. Este primer acto Lali lo cerró con N5, con una actuación que se caracterizó por la sensualidad de su interpretación.

Con un intermedio de ritmos que se acercaban al soul, Lali apareció tras un cambio de vestuario. En este caso, la argentina apostó por un look con falda corta y una pieza superior similar a un top tipo halter. Con una puesta en escena llena de luces anaranjadas, la argentina interpretó Obsesión. De Obsesión pasamos a Diva, un tema con el que la cantante realizó un resultón dancebreak demostrando sus dotes artísticos.

Con su 34º cumpleaños a la vuelta de la esquina, Lali hizo algo que haría por última vez: cantar 33 con 33 años. Haciendo una reflexión, Lali contó que "quería hacer esta canción y este disco en un momento donde es más fácil estar despersonalizado y no ser tú mismo (…) y hablar de identidad y de quien me siento hoy me parecía lindo". Con su sonido rock y un mensaje de autoafirmación, 33 fue el tema perfecto para que La Riviera se volcara aún más si cabe con la artista.

La vestimenta, una de las claves del show de Lali

El tercer acto de la noche vendría de la mano de su tema Quiénes son con el que, la intérprete Mejor que vos apostó por una vestimenta compuesta por un traje, chaleco y corbata. Con la exigencia de su coreografía, era de esperar que prescinenda de alguna prenda, en este caso, su chaqueta.

El dinamismo de sus prendas jugaba al favor del show. Es el caso de los guantes de boxeo con los que introdujo KO o su dress reveal para interpretar Cómprame Un Brishito, donde mostraba un top brillante.

Los momentos más emocionales de la noche llegaron de la mano de Boomerang, Perdedor y Ego. Canciones donde pudimos ver a una Lali en su esencia y sin artificios con una escenografía más minimalista.

El espectáculo dio un giro de tuerca, presentado un lado más desenfadado de Lali, con la que se presentaba con una vestimenta haciendo un claro guiño a su tierra: la camiseta de la selección argentina de fútbol. Una prenda sin manga con la que Lali conjugaba con unos shorts.

Del pop rock al rave: la metamorfosis del show de Lali en la Sala La Riviera

Para abrir esta nueva era, interpretó 1Amor, un tema que contagiaba con su sonido, transformó La Riviera en casi en una rave. Para mantener ese nivel de energía, a 1amor le siguió MEJOR QUE VOS, tema que comparte con la banda Miranda!

Si podemos sacar una conclusión del concierto de Lali, es que la cantante argentina sabe lucirse en el escenario con sus espectaculares coreografías. Fue el caso de ese medley donde interpretó Motivaeishon y Como tú, estuvo casi más de minuto y medio bailando antes de cantar.

Lali y el abrazo de la comunidad LGTBIQ+

Uno de los momentos más entrañables de la noche llegó con Soy. Canción con la que Lali le hizo un guiño al colectivo LGTBIQ+ gracias a sus visuales multicolor. Al escenario se unieron dos fans de la cantante. Toda una muestra de que Lali tiene el apoyo de su público. Después de la actuación, uno de sus fans, afirmó venir de Suiza y este le mostró su apoyo: "Gracias por inspirar a toda la comunidad, que te sigue, gracias por ayudarnos, gracias por ser arte y por hablar y por todas personas que no pueden hablar o que no tienen el coraje de hacerlo. Gracias porque toda esa gente, juntos, estamos aquí porque te celebramos".

Tras una era llena de fiesta y reivindicación, llegó el último acto de la noche con temas como Disciplina, Plástico o Pendeja donde vemos a Lali en su esencia, con canciones rock con el pop como columna vertebral de su propuesta.

Tras unos agradecimientos a su equipo y allegados, Payaso y No me importa cierran un show redondo, con el que Lali demuestra que el talento argentino está traspasando fronteras.