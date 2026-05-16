Conciertos de San Isidro 2026 hoy sábado: artistas, horarios y recintos en Madrid

La Bien Querida durante su actuación en Matadero Madrid el 14 de mayo de 2022 dentro del programa de las Fiestas de San Isidro | Ricardo Rubio / Europa Press

Las Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid siguen su curso. Para este sábado 16 de mayo, el programa incluye numerosos conciertos en directo y gratuitos para que los madrileños sigan disfrutando de sus fiestas más allá del día 15.

Los espectáculos están repartidos entre tres lugares emblemáticos de la ciudad: el Parque de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor. "Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, compartiendo lo que mejor define a esta ciudad: esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos", comenta José Luis Martínez‑Almeida.

"Madrid es cultura y es tradición viva. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación amplia y diversa en la que conviven la música clásica y la popular", añade el alcalde. En este sentido, tradición y modernidad se unen este 16 de mayo con Mari Pepa de Chamberí, Triángulo de Amor Bizarro, Amore, Fangoria, La Bien Querida, Baiuca y más.

Toma nota de los conciertos de San Isidro 2026 en Madrid para este sábado:

Jardines de las Vistillas

Mari Pepa de Chamberí - 13:15

- 13:15 Espada y Jotapop DJ Set - 14:30

- 14:30 Las Dianas - 20:30

- 20:30 Triángulo de Amor Bizarro - 22:00

Parque de San Isidro

Olga Mará Ramos - Escenario Castizo - 19:00

- Escenario Castizo - 19:00 Amore - Escenario Principal - 20:30

- Escenario Principal - 20:30 Fangoria - Escenario Principal - 22:00

- Escenario Principal - 22:00 Cascales DJ Set - Escenario Principal - 23:59

Plaza Mayor