Conciertos de San Isidro 2026 hoy sábado: artistas, horarios y recintos en Madrid
Este sábado 16 de mayo, las Fiestas de San Isidro en Madrid cuentan con los conciertos gratuitos de artistas como Triángulo de Amor Bizarro, Amore, Fangoria, La Bien Querida, Baiuca y muchos más.
Las Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid siguen su curso. Para este sábado 16 de mayo, el programa incluye numerosos conciertos en directo y gratuitos para que los madrileños sigan disfrutando de sus fiestas más allá del día 15.
Los espectáculos están repartidos entre tres lugares emblemáticos de la ciudad: el Parque de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor. "Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, compartiendo lo que mejor define a esta ciudad: esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos", comenta José Luis Martínez‑Almeida.
"Madrid es cultura y es tradición viva. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación amplia y diversa en la que conviven la música clásica y la popular", añade el alcalde. En este sentido, tradición y modernidad se unen este 16 de mayo con Mari Pepa de Chamberí, Triángulo de Amor Bizarro, Amore, Fangoria, La Bien Querida, Baiuca y más.
Toma nota de los conciertos de San Isidro 2026 en Madrid para este sábado:
Jardines de las Vistillas
- Mari Pepa de Chamberí - 13:15
- Espada y Jotapop DJ Set - 14:30
- Las Dianas - 20:30
- Triángulo de Amor Bizarro - 22:00
Parque de San Isidro
- Olga Mará Ramos - Escenario Castizo - 19:00
- Amore - Escenario Principal - 20:30
- Fangoria - Escenario Principal - 22:00
- Cascales DJ Set - Escenario Principal - 23:59
Plaza Mayor
- La Bien Querida - 20:00
- Baiuca - 21:45