Condenan a tres años y medio de cárcel al cantante Sean Kingston

El cantante Sean Kingston ha sido condenado por su papel en un fraude de un millón de dólares en el que también ha participado su madre, Janice Turner, que también ha sido sentenciada a cinco años de prisión.

El cantante Sean Kingston, cuyo nombre real es Kisean Paul Anderson, ha sido sentenciado a tres años y medio de cárcel en una prisión federal, así como a tres años de libertad vigilada por su papel en el fraude de 1 millón de dólares. Una condena a la que se suma la de su madre, Janice Turner, que recibió una sentencia de cinco años de prisión y tres de libertad vigilada.

Tal y como indican medios estadounidenses en base al comunicado emitido por Associated Press, el artista se ha disculpado ante el juez antes de recibir la sentencia, afirmando haber aprendido la lección, aunque el juez ha ordenado el encarcelamiento inmediato de Sean Kingston.

A pesar de los argumentos esgrimidos por la defensa o la propia Turner, que ha asegurado durante el proceso que estaba tratando de "mantener a mi hijo a flote en esta difícil industria (musical)" y ha pedido la clemencia de la justicia alegando que el artista fue "utilizado" y "abusado", ambos han recibido esta dura sentencia que podría incluso derivar en la deportación de la progenitora su Jamaica natal.

Los problemas legales de Kingston se originaron una demanda interpuesta por Ver Ver Productions, en la que aseguraba que no pagó por los artículos que compró ni cumplió sus promesas de grabar un video promocional con Justin Bieber, con quien colaboró en el año 2010 en la canción Eenie Meenie, además de la acusación por parte de la Fiscalía del robo continuado a un concesionario de autos de lujo o una joyería, aunque algunas de las presuntas víctimas habían recuperado sus bienes.