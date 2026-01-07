Qué se sabe del regreso de Harry Styles: de la posible fecha de su nuevo single a cuándo será su gira mundial

Las miradas están puestas en Harry Styles. 2026 podría suponer el regreso a la música del exlíder de One Direction cuatro años después del lanzamiento del disco Harry's House, y cada vez hay más pistas que llevan a esta conclusión.

Los rumores empezaron hace meses y el propio intérprete de Watermelon sugar se encargó de avivarlos el pasado 27 de diciembre cuando estrenó en YouTube el vídeo oficial de Forever, Forever, una canción instrumental de ocho minutos que tocó por primera vez en directo y al piano el 22 de julio de 2023 en Reggio Emilia (Italia), en el último concierto de su última gira.

Su movimiento nos llevó inevitablemente al mes des de agosto cuando un insider publicó en X un mensaje que aseguraba que en enero habría nueva música de Harry Styles y que su nuevo álbum (el cuarto de estudio) llegaría entre los meses de marzo y abril de 2026.

Esta información la confirma ahora la revista Billboard, que en un reciente artículo aseguraba su regreso a la música se plantea como "una cuestión de cuándo [ocurrirá], no de si [ocurrirá]". Así, la publicación del vídeo de Forever, Forever en YouTube "indicaría a sus fans que la maquinaria está empezando a girar hacia un posible regreso".

Disco y gira mundial

El lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, HS4, vendría acompañado de una gira mundial, siempre según este medio, con varias fechas en el estadio de Wembley de Londres. Las fechas que se barajan para esta residencia serían en los mese de verano.

Por su parte, la cuenta de fans HS Updates señala que el británico actuará 10 noches de junio en el estadio londinense (3 o 4 conciertos semanales) y hará cinco estadios más en una ciudad europea aún sin determinar. En agosto cruzará el Atlántico para repetir la experiencia de 2022 y abrir una nueva residencia en el Madison Square Garden (MSG) con un total de 20 conciertos, cinco más que la anterior.

Además, otra cuenta de fans señala que la segunda parada europea será París con concierto el 7 de julio en L'Olympia.

La cuenta atrás de Harry Styles

A todo esto habría que añadir la cuenta atrás iniciada en la web harrystylesup.fr que, bajo el título Forever, forever, se cerraría el lunes 19 de enero a las 18:00 horas. ¿Será el día del regreso del cantante? ¿Lanzará entonces el primer single de su nueva era?

De confirmarse, el regreso de Harry Styles se produciría en una semana importante para los directioners ya que el viernes 23 de enero llegará How Did I Get Here?, el nuevo álbum de su excompañero Louis Tomlinson.