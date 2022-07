Rosalía vivió un momento nostalgia este domingo durante su segundo concierto de Barcelona dentro de la gira MOTOMAMI TOUR. Antes de cantar Dolerme, la artista catalana recordó la primera vez que pisó el Palau Sant Jordi para asistir a un concierto.

Fue con sus padres a ver Estopa, el dúo de Cornellá de quien se declara fan y que estuvo en la grada durante el show.

David y José Muñoz disfrutaron del concierto de Rosalía y recibieron un bonito mensaje de la cantante.

"Hoy es un día de cerrar un círculo. Me da esa sensación porque, si no recuerdo mal, al primer concierto que fui cuando era pequeña fue en el Palau, viendo a Estopa. Recuerdo que mis padres me llevaron porque yo era muy fan, y lo sigo siendo. Hoy se han venido al concierto y no os podéis imaginar lo fuerte que es para mí que mi primer concierto fuese aquí y que hoy yo esté tocando para todos vosotros", dijo la cantante.

Su mensaje fue recibido con gran cariño por la pareja musical, que no dudó en agradecer su dedicatoria en redes: "Madre mía 🤦🏻‍♂️ Rosalía nos has llegado al alma con tus palabras. Tu show es apabullante, diferente, único… Sigue siendo así de libre ❤️❤️".

David y José fueron dos de los famosos que, tras el concierto, se acercaron al camerino para saludar a la artista. "Te keremos mucho compañera!!❤️❤️", escribieron al compartir la imagen de los tres en Twitter.

Los Estopa no fueron los únicos famosos que disfrutaron del show de Rosalía en Barcelona. Entre el público también estuvieron rostros conocidos como Alfred García, Rigoberta Bandini, Ibai Llanos, Itziar Castro y Ada Colau.