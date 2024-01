Coque Malla publica una foto con una bota ortopédica: "Tengo una mala noticia y una buena noticia"

La mala pata acompaña a Coque Malla en este inicio de año 2024. El cantante ha publicado en redes sociales una foto suya con una bota ortopédica junto a un comentario con "una mala y una buena noticia". "Me he roto un hueso", adelanta el intérprete madrileño.

El cantante madrileño de 54 años lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha publicado un extenso comentario explicativo junto a una foto suya en la que posa con una bota ortopédica.

"La mala es que, como veis, me he roto un hueso. Concretamente el quinto metatarso del pie izquierdo", señala el intérprete, que rápidamente aclara cuál es la buena noticia para tranquilizar a sus fans. "Después de haberle dado muchas vueltas yo y el equipo y de haber consultado a los médicos: NO VAMOS A SUSPENDER UN SOLO CONCIERTO", escribe con letras mayúsculas.

"Me temo que los primeros shows (es pronto para saber exactamente cuando me libraré de la bota de Robocop), los tendré que dar sentado y os perderéis mis habituales y gráciles bailes al más puro estilo Nuréyev... pero no vamos a cambiar una sola coma del tremendo y muy diferente espectáculo que hemos preparado para vosotros", señala el cantante que inicia el tour AUNQUE ESTEMOS MUERTOS el próximo 13 de enero en Zaragoza.

"Os juro que me voy a dejar el alma y que, en contrapartida, cantaré mejor que nunca porque estaré quietecito... y la energía va a ser exactamente la misma, si no mayor", añade.

Coque Malla lamenta lo que esta mala pata pueda acarrear y pide disculpas a sus seguidores: "Siento de verdad esta putada, pero estas cosas no se pueden planear y a veces la vida te da una bofetada sin saber de dónde y por qué te viene. Que todas las bofetadas sean como esta...", reflexiona.

AUNQUE ESTEMOS MUERTOS TOUR llevará al madrileño a recorrer España entre los meses de enero y marzo. Su último concierto será el 22 de marzo en Barcelona. Para entonces se espera que esté recuperado.