Cristina Castaño divide al público y al jurado con su imitación de Chappell Roan en 'Tu cara me suena'

Cristina Castaño ha generado discrepancia en las puntuaciones de la segunda gala de Tu cara me suena 13, donde ha recreado la actuación de Chappell Roan en los Premios Grammy 2025 con Pink Pony Club.

Tras la vistosa imitación —marcada por el enorme poni rosa y una estética colorida—, la actriz ha quedado cuarta clasificada con 18 puntos, 7 del jurado y 11 del público. Una diferencia notable que demuestra la independencia de cada grupo.

El 7 del jurado

En total, Castaño ha recibido 31 puntos del jurado: el 7 de Flo, el 9 de Lolita, el 7 de Chenoa y el 8 de Àngel Llàcer. Así, al quedar sexta en su clasificación, ha obtenido 7 puntos de los expertos, solo por delante de Leonor Lavado, Martín Savi y Sole Giménez.

"Has estado muy bien", ha valorado Lolita tras la actuación. "Se nota lo buena actriz que eres porque te metes en la piel de los personajes que haces. Aparte de eso, lo haces muy bien". Por su parte, Àngel Llàcer ha dicho: "Cómo has dominado el número. Tenías un magnetismo... Tenías todos esos bailarines maravillosos alrededor y solo te mirábamos a ti, y eso se tiene o no se tiene. Te felicito".

Àngel Llàcer: "Lo de hoy no era nada fácil, y yo sé que te lo has currado mogollón"

Al final, tras desvelar la puntuación, Llàcer ha explicado su nota: "Yo creo que nos vas a regalar tantos momentos tan buenos en esta edición... Eres notable. Eres muy trabajadora, lo de hoy no era nada fácil, y yo sé que te lo has currado mogollón".

El 11 del público

Frente al sexto puesto del jurado, el público del plató le ha otorgado su segunda mejor nota: 11 puntos, solo por detrás de J Kbello. La concursante ha querido agradecer el resultado con una reverencia.

Clasificación de la Gala 2