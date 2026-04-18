¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 2

¡Nueva semana de Tu cara me suena 13! Este viernes, Antena 3 ha emitido la Gala 2 del talent show más visto de la televisión gracias a las imitaciones de Cristina Castaño (haciendo de Chappell Roan), Jesulín de Ubrique (Hombres G) o Aníbal Gómez (Alaska).

Tres concursantes han superado los 20 puntos

La segunda gala ha dejado como favoritos a tres cantantes: J Kbello (Alex Warren), María Parrado (Thalía) y Paula Koops (Jeanette). Todos ellos han superado la barrera de los 20 puntos, pero el ganador ha sido J Kbello con la máxima nota posible: 24 puntos, 12 del jurado y 12 del público.

"Cuando hay arte, hay arte. Cuando se hacen bien las cosas, se hacen bien", ha valorado Lolita. "Yo siempre digo que es una putada tener que dar los 4 y los 5. Todos estáis de 12, lo digo de corazón. Lo que hacéis es muy difícil. Hoy ha habido arte, ha habido kabello de punta. Espero que luchéis todos, porque hay tres o cuatro puntales muy fuertes", ha añadido.

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’ | José Irún

Los 3.000 euros del premio han ido para ABSA. "Desde chico he tenido un sentimiento muy justiciero con la gente a la que insultaban", ha dicho J Kbello. "Es una asociación muy pequeñita de Sanlúcar de Barrameda y ayudan a los niños que sufren bullying en el colegio. Esta ayudita va para ellos para que tengan más medios y porque son muy buena gente".

Clasificación de la Gala 2

1. J Kbello - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. María Parrado - 20 (10 del jurado, 10 del público)

3. Paula Koops - 20 (11 del jurado, 9 del público)

4. Cristina Castaño - 18 (7 del jurado, 11 del público)

5. Jesulín de Ubrique - 17 (9 del jurado, 8 del público)

6. Aníbal Gómez - 15 (8 del jurado, 7 del público)

7. Martín Savi - 11 (5 del jurado, 6 del público)

8. Sole Giménez - 11 (6 del jurado, 5 del público)

9. Leonor Lavado - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general tras la Gala 2

Tras la segunda gala, María Parrado mantiene el liderazgo y J Kbello asciende tres puestos hasta el segundo lugar. Por su parte, Martín Savi pierde tres posiciones y Cristina Castaño sigue en el top 3.

1. María Parrado - 44 puntos

2. J Kbello - 41

3. Cristina Castaño - 36

4. Paula Koops - 34

5. Martín Savi - 32

6. Jesulín de Ubrique - 31

7. Sole Giménez - 29

8. Aníbal Gómez - 23

9. Leonor Lavado - 18

A quién imitarán en la Gala 3

Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. Martín Savi recibirá los consejos de Íñigo Quintero, Cristina Castaño tendrá que imitar a dos artistas y María Parrado subirá al escenario con un amigo.