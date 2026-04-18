Así ha sido la actuación de J Kbello imitando a Alex Warren en 'Tu cara me suena'

Aunque quedó quinto en la primera gala, J Kbello ha brillado en la segunda noche de Tu cara me suena 13. El canario ha conseguido la victoria de la noche tras imitar a Alex Warren, el cantante de 25 años conocido por su éxito viral Ordinary.

El concursante, de 28 años, ha conseguido recrear la voz grave y las notas altas del estadounidense con un coro compuesto concretamente para su actuación. "Delante de la luna, no se había visto nada igual desde E.T., ha sido espectacular", ha destacado Manel Fuentes. Desde el sofá, los compañeros no han escondido su asombro: María Parrado ha soltado lágrimas, Jesulín de Ubrique se ha emocionado...

El jurado ha compartido la misma opinión favorable. "Es una canción que necesita de una maquinaria en esa voz que tienes tú tan privilegiada, con mucho cuerpo, con mucho peso...", ha valorado Chenoa. "Sobre todo, es una canción que precisa de gusto. A veces, lo complicado de una imitación no es tanto tener las herramientas como tener gusto para cantar. Te la has gozado y nos has puesto los kabellos de punta", ha bromeado.

Por su parte, Lolita ha destacado la emoción más allá de su parecido con la voz original: "Para mí, eres el 12. Lo que tú has transmitido aquí en este plató, el silencio de la gente, todo el mundo mirándote... Eso se llama arte y es de lo que yo entiendo; no entiendo de imitaciones ni de Warren, pero sí de arte. Y tú esta noche lo has tenido".

J Kbello gana la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Alex Warren | José Irún

Así, J Kbello se ha alzado con la victoria de la noche con la máxima nota posible: 24 puntos, 12 del jurado y 12 del público. "Cuando hay arte, hay arte. Cuando se hacen bien las cosas, se hacen bien", ha valorado Lolita. "Hoy ha habido arte, ha habido kabello de punta", ha añadido en referencia al chiste de Chenoa.