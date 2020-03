Cruz Beckham presenta el videoclip de 'If Everyday Was Christmas', su primer single

Todo apunta que esto es solamente el inicio de la carrera musical de Cruz Beckham , el hijo pequeño de Victoria y David Beckham. El adolescente ha hecho su debut musical con If Everyday Was Christmas , un tema navideño y que acaba de presentar el videoclip.

Con tan solo 11 años, Cruz Beckham ha demostrado que tiene talento y, tras hacer presentar la cover de Home To Mama de Justin Bieber, lanzó su primer single, If Everyday Was Christmas. Y, al parecer, esto es solamente el inicio de una carrera musical ya que, hasta el mánager de Justin Bieber, Scooter Braun, se ha fijado en él, que es evidente que tiene muchas similitudes a Bieber cuando empezó y arrasó con Baby.

Y, tras presentar el single navideño, el pequeño de los Beckham ha lanzado el videoclip oficial, donde también aparecen sus hermanos, Brooklyn, Romeo y Harper. Solamente faltaba que aparecieran sus padres para que el videoclip se convirtiera en una felicitación de Navidad.