Juanes se confiesa antes del lanzamiento de su disco 'JuanesTeban': "Ese momento fue radical para cambiar el futuro de mi vida"

Después de arrasar en su concierto en el Movistar Arena de Madrid, no hay duda de que Juanes se encuentra en su mejor momento y, como él mismo ha revelado a Europa FM, fue su "mejor noche hasta ahora en esta ciudad".

El artista colombiano se encuentra a las puertas de lanzar su undécimo álbum de estudio, JuanesTeban, que llega tras 38 años dedicándose a la música y que define como un proyecto que refleja todas las versiones de sí mismo como persona y como artista.

"Siento que en este álbum, después de todos estos años, encuentro otra vez la tranquilidad de volver a llamarme Juan Esteban", comienza explicándonos el artista. "Esa dualidad de todo lo que vive en mí como ser humano. Como tú y como todos, pasamos por todo. Es una cantidad de versiones de nosotros, y así lo conceptualizo en el álbum".

El artista promete no decepcionar con este lanzamiento que incluye canciones de cumbia, rock y música más íntima. Así mismo, confiesa que las letras van en otro camino y apuesta "por la espiritualidad, por la parte más sensual, por la parte nostálgica, por la parte familiar, la de los sueños, los deseos, las frustraciones y de todo lo del día a día".

Según cuenta, JuanesTeban "es como un caleidoscopio" lleno de emociones, una mezcla de estilos que bebe de todo lo experimentado y escuchado durante su vida.

"Yo no conocí el rock ni el pop hasta que tenía trece años. Para mí la vida fue antes música popular folclórica y esa es parte de mi esencia. Cuando conocí el rock y el metal, fue como otra etapa de mi vida y hoy siento que es como todo mezclado", nos confiesa.

De hecho, en su concierto en Madrid pudimos ver un claro ejemplo de esta fusión de estilos, donde tan pronto cobraba importancia el sonido vibrante de las guitarras eléctricas como la percusión a ritmos latinos. Sin embargo, también hubo alguna que otra sorpresa...

Su actuación junto a Pablo López y Manuel Carrasco

"He tenido la fortuna de conocer a muchos músicos aquí en España y entre ellos a estos dos personajes que son increíbles", cuenta sobre los momentos tan especiales que compartió junto a Pablo López y Manuel Carrasco.

Al hilo de los dos artistas andaluces, el cantante reconoce sentir admiración y respeto por el trabajo que hacen, muy distinto uno del otro, algo que también expresó sobre el escenario del Movistar Arena de Madrid.

La ausencia de Aitana en su 'show'

En el concierto se echó en falta a Aitana, con la que había compartido mensajes en redes para invitarla a cantar Fotografía a su paso por Madrid.

"Me hubiera encantado cantar con Aitana y quizás algún día lo podamos hacer"

Por eso mismo, Juanes ha querido explicar la ausencia de la catalana en el Movistar Arena: "Justamente tenía un desfile o algo muy importante en París y no podía venir, pero ella desde el principio quería hacerlo".

"Me hubiera encantado cantar con ella, pero igual sabemos que la mejor onda y pues que no se pudo porque no se pudo, y que quizás algún día lo podamos hacer", confiesa sobre esta cuenta pendiente que tiene con la catalana.

Las grandes colaboraciones de Juanes

Es tan real el gusto de Juanes por el rock que, al preguntarle por cuál sería su colaboración soñada, nos ha dejado muy sorprendidos: "Voy a decir algo más o menos imposible, pero me gustaría con Metallica".

Es un sueño por cumplir, aunque otros ya los ha podido hacer realidad. Aunque el intérprete de La Camisa Negra asegura que todas las colaboraciones son especiales, siempre hay alguna que destaca y ahí entra Nelly Furtado, con quien hizo su primera colaboración, precisamente Fotografía.

"Yo era muy fan de Nelly. Cuando la invitamos, la verdad que no nos imaginábamos que iba a decir que sí. Fue increíble", nos cuenta.

"Me marcó haber conocido a Tony Bennett y haber cantado con él en el estudio"

Además, también menciona a Juan Luis Guerra, uno de sus ídolos y con quien creó La calle y Cecilia y, por supuesto, a Tony Bennett. "Me marcó haber conocido un personaje como él, haber cantado con él en el estudio. Varias veces cantamos en diferentes lugares antes de que falleciera y fue increíble", comenta sobre el artista con quien posee el tema The Shadow of Your Smile.

El momento que marcó su carrera

Sin embargo, a pesar de haberse codeado con grandes artistas de la música, el momento que Juanes atesora como el mejor recuerdo de su carrera se ubica en su infancia.

"Tenía unos 9 o 10 años y estaba tocando la guitarra en mi casa, en la sala de mi casa, solo, en la noche, y sentí como esta epifanía tan fuerte. Yo nunca había sentido algo así", confiesa visiblemente entusiasmado al revivirlo. "La verdad, estaba cantando y tocando una canción y, de repente, yo sentí algo en mí, algo que te dice: 'Dios mío, ¿esto qué es? Esto es lo mío".

Desde luego, Juanes no se equivocaba, e hizo muy bien en responder a esa llamada, pues sin ese acto nos habríamos perdido a uno de los grandes de la música. "Como que sientes ese mensaje tan poderoso. Ese momento a mí se me queda grabado porque creo que fue radical para cambiar el futuro de mi vida", termina.

Sin duda, Juanes ha ganado el éxito gracias a la música, pero el mundo ha ganado mucho gracias a sus canciones: felicidad, éxtasis, esperanza y, evidentemente, ganas de seguir creyendo en el amor.