Cuándo fue la última vez que Shakira dio un concierto en España

Shakira vuelve por la puerta grande a España: la artista terminará su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en nuestro país, con una residencia de conciertos para todo su público europeo.

La colombiana traerá a nuestro país su gira mundial con conciertos ya anunciadod para los días 25, 26 y 27 de septiembre —según el alcalde de Madrid serán 10 en total—, que se celebrarán en el Estadio Shakira, una estructura creada exclusivamente para acoger los shows de la artista en Madrid.

'Las Mujeres Ya No LLoran World Tour' de Shakira en España | ARTIST PUBLICIST

Además de por escoger la capital española como la sede de su residencia europea, este regreso a nuestro país es de lo más especial, pues la artista llevaba muchos años sin actuar en España. Repasamos la última vez que Shakira dio un concierto aquí.

Su último concierto en España fue en Barcelona

Sin contar la actuación de la artista en los Latin Grammy en Sevilla en 2023 y otras galas de premios y eventos recientes, el último concierto propio de la colombiana en España fue el 6 de julio de 2018, por lo que la intérprete de Amarillo volverá a nuestro país después de ocho años sin actuar aquí.

El concierto fue en el Palau Sant Jordi como parte de El Dorado World Tour, la sexta gira mundial de la cantante. Allí entonó temas tan destacados de su trayectoria como Estoy aquí, Loba, Me enamoré, Suerte, La tortura, Loca, Waka Waka...

Después de recorrerse con esta gira países europeos como Francia, Alemania e Italia, además de en Barcelona, Shakira dio varios conciertos en España antes de pasar por Asia y recorrerse América. De hecho, actuó en Madrid, Bilbao y A Coruña.

En todos estos años Shakira no ha actuado en España, por lo que su vuelta es a lo grande este 2026.