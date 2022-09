¿Qué pasó entre Chanel y Nacho Cano? Por qué ya no es la protagonista del musical 'Malinche'

Este miércoles 7 de septiembre, Nacho Cano presenta a los medios Malinche, el proyecto musical más ambicioso del artista y compositor madrileño que se estrenará en el recinto ferial IFEMA de Madrid el 15 de septiembre.

El musical, en el que Cano lleva trabajando más de diez años, cuenta la historia de amor entre la indígena Malinche y el español Hernán Cortés, un episodio de la Conquista de América que significó el origen del mestizaje.

El 12 de mayo, solo dos días antes de que Chanel revolucionara el país con su actuación en Eurovisión 2022 y ese tercer puesto en el mítico festival, se dio a conocer que la catalana formaría parte del elenco de este espectáculo y que daría vida a Malinche, la protagonista.

Ese mismo día, el director y productor del espectáculo acudió a El Hormiguero y reveló que ella ya formaba parte del proyecto antes de que fuese seleccionada para ir a Eurovisión: “Chanel es una máquina, llevo un año y tres meses ensayando con ella y no hay nadie en Eurovisión, aunque no he visto a los demás, que vaya más preparado que ella".

En esa entrevista, el productor se deshizo en piropos hacia la cantante: “Es una bestia en el escenario. Tiene potencia. Es una artista de las más fuertes que yo he visto”.

¿Chanel cayó del cartel de 'Malinche'?

A finales del mes de agosto se hizo pública una triste noticia para los fans de Chanel Terrero: finalmente no será la gran protagonista de Malinche y será sustituida por la actriz, cantante y bailarina mexicana Andrea Bayardo —además de Amanda Digón—.

En el perfil de Instagram del espectáculo se apresuraron a aclarar el porqué de este cambio y a añadir nuevos datos sobre la participación de Chanel Terrero, pues no está totalmente fuera del proyecto: “La mexicana y supertalentosa @andreabayardo será también Malinche junto con @amanda.digon.mata y @chanelterrero (cuando su apretada agenda así se lo permita)”.

Efectivamente, parece que han sido problemas en la apretada agenda de la cantante de SloMo, desbordada desde su participación en Eurovisión, los que al final la han obligado a renunciar a ser la estrella del musical y a concretar su aparición sobre el escenario de IFEMA en contadas ocasiones.

Como la artista viene anunciando en Instagram desde hace un tiempo, se encuentra inmersa en la grabación del que será su primer disco —sus publicaciones se acompañan de los hashtags #SeViene o #SeVienenCositas—, lo que le obliga a viajar constantemente a Los Angeles y Miami.

El estreno del disco tiene a sus fans de lo más ansiosos, pero la artista no ha ofrecido ni un adelanto. Lo único que ha hecho hasta el momento es hacer una versión más latina de SloMo, con una nueva estrofa, pero ningún tema nuevo.

Mientras tanto, los admiradores del talento y la voz de Chanel Terrero podrán deleitarse con su interpretación de la canción La estrella azul en el nuevo remake de la película Pinocho que Disney estrena el 8 de septiembre.