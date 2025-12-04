Todo lo que necesitas saber sobre 'LUX TOUR 2026', la nueva gira de Rosalía

Rosalía en el videoclip de 'Berghain', primer sencillo de su álbum 'LUX' | YouTube @rosalia

Casi un mes después del lanzamiento de su último álbum LUX, Rosalía no se ha contentado con su gran recibimiento, sino que ha querido enloquecer aún más a sus fans con el anuncio de su gira mundial LUX TOUR 2026.

La gira, que pasará por Madrid y Barcelona, recorrerá 17 países de todo el mundo entre marzo y septiembre del próximo año y ya se conocen todas las fechas.

Además, Rosalía ha querido apostar por actuar en pabellones en lugar de grandes estadios, entre los que destacan dos muy reconocibles de nuestro país.

Con la sorpresa del anuncio, imaginamos que muchos estaréis con dudas sobre la gira. Por eso mismo, desde Europa FM, te resolvemos todos los detalles sobre la gira LUX TOUR 2026.

¿Cómo compro mis entradas?

La venta de las entradas se hará en dos tandas: la preventa el 9 de diciembre y la venta general el 11 de diciembre.

La preventa a su vez podrá hacerse de dos formas posibles:

Preventa de Santander SMusic

La preventa de Live Nation y Santander SMusic estará disponible "únicamente para clientes Banco Santander que dispongan de tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad". El proceso de venta empieza el martes 9 de diciembre de 2025, pero el horario varía en función de cada show.

A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas fechas:

30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid

1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Por su parte, a lassalen las entradas de:Podrás adquirirlas en este enlace . Además, es recomendable entrar 15 minutos antes, momento en el que abrirá la sala de espera.

Artist Presale

Aparte de la preventa de Santander SMusic, también habrá una preventa de Rosalía para la que hay que registrarse previamente en la página web oficial de la artista.

También puedes registrarte directamente en Ticketmaster seleccionando las fechas que quieras. El plazo para rellenar el formulario termina el domingo 7 de diciembre.

La preventa empezará el martes 9 de diciembre a las 10:00.

Venta general

La venta general será el jueves 11 de diciembre de 2025 con la misma diferencia horaria entre las 10:00 y las 11:00. Estarán disponibles en livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Movistar Arena (Madrid).

La sala de espera para la venta general abre 15 minutos antes.

¿Cómo puedo acceder a la preventa?

A nivel internacional, para acceder a la preventa Artist Presale, hace falta registrarse previamente en la página web oficial de Rosalía. Tienes que seleccionar las fechas de los conciertos a los que quieres asistir y rellenar la casilla con tu correo electrónico. Puedes hacerlo en todos los shows que quieras.

También puedes registrarte directamente en Ticketmaster seleccionando las fechas que quieras. El plazo para rellenar el formulario termina el domingo 7 de diciembre a las 10:00 PT.

Por otro lado, para poder acceder a la preventa preventa de Santander SMusic deberás ser cliente de Banco Santander y disponer de tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad.

¿Cuántas entradas puedo comprar máximo en la preventa?

Artist Presale (preventa de Live Nation y Santander SMusic): 4 entradas

Preventa exclusiva S. Music (para clientes del Banco Santander): 2 entradas

¿Cuándo y dónde actuará en España?

En España, la artista celebrará un total de 8 conciertos: cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona. Los estadios elegidos serán el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

¿Cuánto valdrán las entradas?

Varios usuarios en redes sociales, incluida la cuenta @LUXT0UR en X, han compartido un listado de precios, aparentemente oficial, para los conciertos de Rosalía en Ámsterdam:

Pista: 89 €

Pista frontal: 106 €

Grada de 1ª categoría: 106 €

Grada de 2ª categoría: 89 €

Grada de 3ª categoría: 78 €

Grada de 4ª categoría: 72 €

Grada de 5ª categoría: 61 €

Estas cifras se acercan a las filtradas el pasado domingo 16 de noviembre por perfiles no oficiales como @LUXT0UR o @MOTOMAMlTOUR en X (antes Twitter):

130,50 € en Grada 1

73,50 € en Grada 2

96,50 € en Pista

Sin embargo, hay que recordar que no son cifras confirmadas, por lo que tan solo podemos tenerlas en cuenta como una aproximación antes de saberlos en la preventa.

¿Cuánto son los gastos de gestión?

Como ocurre en todos los conciertos, al precio de las entradas habría que sumarle un extra por los gastos de gestión, los cuales no han sido revelados.

Sin embargo, en TicketMaster se indica que cobrarán "una cuota de servicio de 2€ por transacción".

¿Cuántas entradas puedo comprar máximo en la venta general?

Como máximo podrás comprar 4 entradas en la venta general.

¿Tengo que imprimir mis entradas?

Según ha comunicado TicketMaster, para entrar a los shows de España, solo se podrá hacer con Entradas Móviles, por lo que no habrá entradas disponiblesen PDF ni en papel .

¡Tu móvil es tu entrada! El personal del recinto escaneará tus entradas directamente desde tu app Ticketmaster en tu móvil.

¿Pueden acceder menores?

Los menores de 16 años deben ir acompañados por madre, padre, tutor legal o adulto responsable autorizado. Además, debes tener en cuenta que todos los asistentes deben disponer de entrada, independientemente de su edad.

En el caso del concierto en el Palau Sant Jordi, es obligatorio cumplimentar un formulario de acceso para menores, a través del cual se obtiene un código QR que se deberá mostrar en la puerta de acceso el día del concierto.

¿Habrá venta Fan to Fan?

En TicketMaster, han revelado que la venta Fan To Fan estará disponible 72 horas después de la venta general del 11 de diciembre.

El Fan to Fan es una plataforma segura para que los aficionados compren y vendan entradas directamente entre sí.

¿Habrá Ticket Transfer disponible?

También TicketMaster ha confirmado que el servicio de transferencia estará disponible 72 horas después de la venta general del 11 de diciembre.

El método Ticket Transfer es una herramienta digital que permite transferir entradas de un evento de una cuenta de usuario a otra de forma segura y gratuita.

¿Qué incluyen las entradas VIP?

Para Madrid y Barcelona, existen seis modalidades de entradas VIP, las cuales incluyen:

"Pack de merchandising exclusivo incluyendo: diario con candado con una exclusiva nota de Rosalía dentro, pañuelo de encaje para la cabeza, cadena de mano, cámara desechable.

exclusivo incluyendo: diario con candado con una exclusiva nota de Rosalía dentro, pañuelo de encaje para la cabeza, cadena de mano, cámara desechable. Atención de nuestro staff en el recinto y punto de check-in".

Además, las entradas VIP 1, 2 y 3 añaden:

"Acceso exclusivo al VIP Lounge antes del concierto con: selección de aperitivos, 2 bebidas de cortesía incluyendo cocktails y mocktails personalizados seleccionados por Rosalía, fotomatón para conmemorar la noche, stand de merchandising, playlist exclusiva y más".

Las entradas VIP 1, 2, 3, 4 y 5 también ofrecen la "oportunidad de compra de merchandising antes del show".

¿Cómo es la forma del escenario?

Según el mapa que muestra la web de Ticketmaster, se ha confirmado que el escenario de Rosalía tendrá forma de catedral o de cruz.

Esta información podemos saberlo gracias al mapa para el concierto del LUX TOUR 2026 del 15 de agosto en Guadalajara (México), en el recinto Arena VFG.

Mapa para el concierto de Rosalía en Guadalajara, México | Ticketmaster

¿Cómo es el mapa del Movistar Arena?

En la página de Ticketmaster podemos ver el mapa del recinto del Movistar Arena de Madrid para que podamos hacernos una idea antes de realizar la preventa.

Mapa del Movistar Arena de Madrid para los conciertos de Rosalía | Ticketmaster

Todas las fechas de la gira de Rosalía

En esta gira, Rosalía realizará 42 conciertos en los que pasará por un total de 17 países de todo el mundo: