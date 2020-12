Daddy Yankee critica la gestión política de la pandemia en 'Corona'

Daddy Yankee presenta 'Corona' , un tema que escribió en el inicio de la pandemia del coronavirus y con el que critica la gestión política de la situación mundial . Además, el artista ha explicado que no ha querido lanzar esta canción hasta ahora porque "no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho" .

Daddy Yankee acaba el año lanzando una de las canciones más personales de su carrera: 'Corona'. Con este tema, el artista critica la gestión de los políticos durante la pandemia del coronavirus.

El single nació "al comienzo de la pandemia", como él mismo ha explicado, "sin embargo en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentársela". Una de las razones por las que no quiso lanzarla fue que "no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho". Además, Daddy Yankee confiesa que en esa época su "condición física no era la mejor", ya que había engordado.

'Corona' ha salido a la luz en una situación similar a la del inicio de la pandemia y, como él mismo expresa, "aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado".

Por otro lado, Daddy Yankee ha explicado que con esta canción pretende que "juntos reflexionemos sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos". Y lanza un mensaje de esperanza para que "este capítulo de nuestras vidas se cierre muy pronto".

LETRA DE 'CORONA' DE DADDY YANKEE

Tamo’ preso en la libre sin cumplir una CONDENA

Una máscara vale más que una CADENA

Alguien dijo la vida es BUENA,

aunque la nevera no esté LLENA

el Señor nos acompaña en la última CENA Amén!

Nuestro afán no se LIMITA

Seguimos pensando en likes cuando alguien

un corazón NECESITA

La muerte llega sin CITA

Subimos videos cuando hay gente que no pueden recibir VISITAS

Una hija duerme con su madre muerta en su CASA

no hay hueco pa’ tanto muerto

un saludo es una AMENAZA

tiempos donde la MENTIRA es verdad y la verdad se hace MENTIRA

Lo que es real es que la tierra RESPIRA

de su depredador y tamo’ sintiendo su IRA

Todo el mal que hemos sembrado como un chota se nos VIRA

Aunque esto ha sido PREMEDITADO, ESTUDIADO y PLANIFICADO

quien hubiera PENSADO

Que sin tener cadenas estamos ENCADENADOS

Los animales libres y nosotros ENCERRADOS

Malditos gobiernos son una PLAGA

En esta guerra biológica el civil es quien PAGA

En TEORÍA sin ejército hay una guerra FRÍA

Donde al final del DÍA

una potencia quiere liderar la ECONOMÍA

Soy culpable porque veo al INDEFENSO Y me hago el CIEGO

no soy mudo pero callo lo que PIENSO

Hacía falta una vacuna de humildad pal’ corazón ALTIVO

Que ironía que la tierra en pausa yo me siento más VIVO menos redes más ESCRIBO

me DESCRIBO como el mejor reggaetonero y rapero VIVO (bendecido) 🙏🏽

Hace tiempo no le daba las gracias a Dios por mi SALUD hey! hey! hey!

Gracias que no han venido los negritos a llevarme en un ATAÚD, hey! hey! hey!

Es que,

A veces el humor nos RELAJA

A veces uno quisiera que hasta bailara el muerto en su CAJA

Que no se pierda la sonrisa, la alegría, la ESPERANZA

De la tragedia es que siempre nace una ENSEÑANZA

El dinero compra to’ lo MATERIAL

no compra la salud MENTAL, EMOCIONAL ni ESPIRITUAL, baby!

Le dijo el sabio a un NECIO

hay cosas en la vida que no tienen PRECIO.

Lucho entre la ansiedad y la PACIENCIA

trato de sacar lo positivo de esta mala EXPERIENCIA

Lo digo pa crear CONCIENCIA pa’ toa’ la AUDIENCIA

Porque hace mucho deje de tener COMPETENCIA.

Cuando quiera soy KOBE a los 19

Un asesino como el COVID-19

Fuego en Australia, también AMAZONAS terremotos por toa’ las ZONAS

Quiénes REACCIONAN?

La sed de poder nunca va a saciar a las PERSONAS

El hombre quería ser rey ahora tiene su CORONA.

Ahora tiene su corona

Ahora tiene corona

Ahora tiene su corona

Ahora tiene su corona

-DY-