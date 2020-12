Daddy Yankee y Marc Anthony fusionan el reguetón y la salsa en 'De Vuelta Pa' La Vuelta'

Antes de despedir este 2020, llega una nueva colaboración explosiva: Marc Anthony y Daddy Yankee. Los artistas han unido sus voces en 'De Vuelta Pa' La Vuelta', un tema que fusiona los estilos que cada uno domina, la salsa y el reguetón.

La canción, que ellos definen como una "rumba de barrio", ha sido producida por Sergio George, galardonado con un Latin Grammy, y escrita por los dos cantantes junto con Edgardo Barreras.

Con esta canción, Daddy Yankee y Marc Anthony quieren alegrar las fiestas y acabar este año con un buen sabor de boca. Y es que 'De Vuelta Pa' La Vuelta' viene acompañada de un videoclip muy fiestero, con mucho baile.

Los dos artistas se han mostrado orgullosos del resultado de esta colaboración, que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito.

LETRA DE 'DE VUELTA PA' LA VUELTA' DE DADDY YANKEE Y MARC ANTHONY

DY

00:00 - 00:30

Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo

Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde

Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo

Soy humano y tengo mucho más defectos de los que tú sabes

MARC

00:30 - 00:41

De mi te burlaste y se que lo hiciste con gusto

pa’ eso eres experta apuntas y nunca te tiembla el pulso

DY

00:41 - 00:50

Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo

Lo vas a necesitar pa’ cuando quieras regresar

MARC

00:51 - 1:21

Ya no eres bienvenida aquí

Si tu amor fue una mentira vete y se feliz

No te preocupes por mi

que voy a estar mejor sin ti

anda ve y dile a la gente que yo te jodí

pa’ que no quedes mal aquí

Y está claro que perdiste cuando me perdiste

Y yo perdí cuando te conocí

DY Coro:

1:21 - 1:41

De vuelta pa’ la vuelta

Voy a amarrar a toa’ las que anden suelta

De vuelta pa’ la vuelta

Me voy a levantar hasta las que anden muerta

De vuelta pa’ la vuelta

Trampa trampita está descubierta

De vuelta pa’ la vuelta

Tú tenías la llave pero te rompí la puerta

DY

1:42 - 2:12

Cúlpame de tus dolores

el papel de víctima siempre tiene defensores

Al que miente lo adoran

al que dice la verdad lo ahorcan

Felicidades te ganaste un Oscar

Dios que mi camino alumbre de tus costumbres

pa’ ti todos los días son 31 de octubre

siempre con la máscara puesta

si se te cae una tienes otra de repuesta

ojo que no ven corazón de qué!

Si aunque no te vi tus mentiras yo me las se

Pensé que eras perfecta ahora puedo reconocer

que tu único defecto fue nacer

MARC Coro:

2:12 - 2:21

Ya no eres bienvenida aquí

Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz

No te preocupes por mi

DY

2:21 - 2:31

que voy a estar mejor sin ti

anda y ve dile a la gente que yo te jodí

Pa’ que no quedes mal aquí

MARC

2:32 - 2:40

Está claro que perdiste cuando me perdiste

Y yo perdí cuando te conocí

DY Coro:

2:40 - 3:03

De vuelta pa’ la vuelta

MARC

No eres bienvenida bienvenida aquí

DY Coro:

De vuelta pa’ la vuelta

Sigue en tu viaje y vete por ahí

De vuelta pa’ la vuelta

MARC

Anda y dile a la gente que yo te jodí

DY Coro:

De vuelta pa’ la vuelta

Pero no- pero no- pero no- pero no- pero no

pero no- pero no- pero no- pero no- pero no

pero no- pero no- pero yo no fui el que aquí perdí

Ataca Yankee

Qué! Que!

Fuego!

Yankee

Dile Marc

Esto es pa’ la historia

De aquí pal’ mundo come on!

Ataca Sergio!

Ya no eres bienvenida aquí

Salte del medio están pasando los King King King

Ya no eres bienvenida aquí

Besa el anillo el pinky ring ring ring

Ya no eres bienvenida aquí

Barrio Obrero City pa’ toa’ las nenas pretty

Ya no eres bienvenida aquí

Nos dicen los Clemente porque tenemos SWING!