Daft Punk presenta un teaser del vídeo "Lose Yourself To Dance" con Pharrell

Daft Punk hizo su triunfal aparición en la ceremonia de los VMA y aprovechó la ocasión para presentar el nuevo sencillo extraído de Random Acces Memories, titulado Lose yourself to dance.

Nuevo sencillo de Duft Punk, Lose Yourself To Dance, junto a Pharrel Williams / europafm.com

Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo y Daft Punk tiene bien aprendida la lección. Después de su largo recorrido en el mundo del espectáculo, conocen a la perfección como hacer una buena promoción.

Daft Punk estuvo presente en la ceremonia de los MTV Video Music Awards para presentar un premio acompañados de Nile Rodgers de Chic y de Pharrel Williams, momento que sorprendió a muchos. La ocasión fue aprovechada para presentar Lose yourself to dance, nuevo sencillo extraído de Random Acces Memories, uno de los discos más vendidos de 2013.

Daft Punk aprovechó la ocasión para mostrar al público el teaser de su nuevo sencillo al igual que hizo con su conocido Get lucky estrenando un avance en el festival Coachella. En el vídeo, muy en la línea de su precesor, podemos ver a Daft Punk y a sus colaboradores, Pharrel y Rodgers, bailando encima de una pirámide humana. Dado que nunca hubo un vídeo completo de Get Lucky, es muy probable que este teaser sea lo único que veamos de Lose yourself to dance.