Dani Fernández lanza ´Puñales', el último tema inédito de 'Incendios y Cenizas'

Hace tres años que Dani Fernández emprendió su carrera como solista tras Auryn. Una nueva etapa que se vio reflejada en Incendios, su álbum debut con el que se ha consolidado como uno de los artistas más importantes del pop rock español.

Un trabajo que resume las vivencias y la evolución personal y profesional del artista durante estos últimos años y ahora ha querido celebrar el final de esta primera etapa con Incendios y Cenizas, una reedición de este trabajo que incluye dos temas nuevos y versiones en acústico.

'Vértigo' fue la primera de las dos canciones inéditas que presentó hace unas semanas, y poco antes del lanzamiento de Incendios y Cenizas nos presenta 'Puñales'.

"Esta canción va a ser muy especial en los directos, así que escucharla solo me hace tener más y más ganas de que nos volvamos a encontrar en los escenarios", escribía el artista en redes sociales al presentar la canción.

LETRA DE 'PUÑALES', DE DANI FERÁNDEZ

Han pasado tantos días

Que ya no sé como explicarte

Quizás no me acostumbro a la distancia

o tal vez no he sido responsable

No he perdido todavía, quiero esperar lo inesperable, pero ahora me fijo en los detalles, ya no hay más consumo incontrolable...

Deja que el tiempo se nos pare

Por si decides no culparme

Que me atraviesen tus puñales

Sigo buscándote en el aire

Deja que el tiempo se nos pare

Por si decides no culparme

Que me atraviesen tus puñales

Sigo buscándote en el aire

Tus anclajes me perdían, mis adicciones son curables

Yo sé que no importaban tus señales

Quiero más acordes corporales

Deja que el tiempo se nos pare

Por si decides no culparme

Que me atraviesen tus puñales

Sigo buscándote en el aire